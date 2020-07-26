Популярна українська телеведуча та блогерка Леся Нікітюк продовжує мандрувати Україною. Вона відправилася на Закарпаття, звідки ділиться красивими світлинами на тлі мальовничої природи.

Леся Нікітюк мандрує Батьківщиною та показує прихильникам цікаві місця. На особистій сторінці в інстаграмі вона ділиться з понад 3-мільйонною аудиторією підписників мальовничими локаціями. Такі подорожі блогерка здійснює в рамках зйомок своєї нової програми Le Маршрутка.

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На чергових фото, які з'явилися у профілі Лесі, вона зображена на тлі фермерського господарства "Лавандова гора", що розташоване у місті Перечин Закарпатської області. Нікітюк зробила декілька вражаючих фото під час заходу сонця.

Образ Лесі Нікітюк

Телеведуча постала перед камерою у короткому білому топі на бретелях без білизни. Зверху накинула білу сорочку, яку не застібала. Також продемонструвала стильні шкіряні шорти бежевого кольору. Доповнила літній look трьома підвісками на шиї. Волосся вона зібрала у хвіст, залишивши спереду лише чубчик. На обличчі дівчина зробила макіяж з акцентом на очах. Вона проникливо дивилася в камеру. Схоже, що знаменитості подобається дізнаватися більше про рідний край та пізнавати його.

Продовжую завалювати вас красивими фотографіями із Закарпаття! Лавандова гора,

– написала в дописі Леся.



Леся Нікітюк на Лавандовій Горі / Instagram / @lesia_nikituk



Леся Нікітюк у білому топі та бежевих шкіряних шортах / Instagram / @lesia_nikituk



Леся Нікітюк на Закарпатті / Instagram / @lesia_nikituk

Фермерське господарство, яке відвідала Леся, займається вирощуванням пряних і лікарських рослин та їх подальшою переробкою в продукцію. Нині там висаджено близько семи гектарів лаванди вузьколистої та гектар троянди даманської.