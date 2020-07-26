Популярная украинская телеведущая и блогерша Леся Никитюк продолжает путешествовать по Украине. Она отправилась на Закарпатье, откуда делится красивыми фотографиями на фоне живописной природы.

Леся Никитюк путешествует по Родине и показывает поклонникам интересные места. На личной странице в инстаграме она делится с более трёхмиллионной аудиторией подписчиков живописными локациями. Такие путешествия блогерша осуществляет в рамках съемок своей новой программы Le Маршрутка.

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На очередном фото, которые появились в профиле Леси, она изображена на фоне фермерского хозяйства "Лавандовая гора", расположенного в городе Перечин Закарпатской области. Никитюк сделала несколько впечатляющих фото на закате.

Образ Леси Никитюк

Телеведущая появилась перед камерой в коротком белом топе на бретельках без белья. Сверху накинула белую рубашку, которую застегивала. Также продемонстрировала стильные кожаные шорты бежевого цвета. Дополнила летний look тремя подвесками на шее. Волосы она собрала в хвост, оставив спереди только челку. На лице девушка сделала макияж с акцентом на глазах. Она проникновенно смотрела в камеру. Похоже, что знаменитости нравится узнавать больше о родном крае и познавать его.

Продолжаю заваливать вас красивыми фотографиями из Закарпатья! Лавандовая гора,

– написала в заметке Леся.



Леся Никитюк на Лавандовой горе / Instagram / @lesia_nikituk



Леся Никитюк в белом топе и бежевых кожаных шортах / Instagram / @lesia_nikituk



Леся Никитюк на Закарпатье / Instagram / @lesia_nikituk

Фермерское хозяйство, которое посетила Леся, занимается выращиванием пряных и лекарственных растений и их последующей переработкой в продукцию. Сейчас там высажено около семи гектаров лаванды узколистой и гектар розы даманской.