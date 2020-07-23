Популярная ведущая и народная любимица Леся Никитюк путешествует по Украине в рамках проекта Le Маршрутка. Съемки программы сейчас проходят на Западной Украине. Звезда устроила фотосессию на фоне карпатских гор и озера Синевир.

Телеведущая привлекает внимание поклонников почти каждым своим сообщением в инстаграме. У знаменитости более 3 миллионов подписчиков, поэтому фотографии собирают немало лайков и комментариев.

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Леся Никитюк на Закарпатье

Сейчас телеведущая активно путешествует по Украине и делится с фолловерами живописными пейзажами на своей личной странице в инстаграме. Леся Никитюк находится на Закарпатье, поэтому отправилась к самому большому озеру Карпат – Синевир. Оно расположено в Межгорском районе Закарпатской области, в горном массиве Внутренние Горганы.

Знаменитость позирует на фоне елей возраст которых достигает 140-160 лет. Кадр Никитюк сделала на так называемом зрачке голубого глаза – небольшом островку посреди озера. В народе Синевир еще называют Морским глазом.

Леся Никитюк на озере Синевир / Фото Instagram / @lesia_nikituk

Этому невероятно краевидному месту Леся Никитюк посвятила сообщение и отметила, что находясь на Синевир – осуществила ее мечту.

Наконец осуществилась еще одна моя мечта – побывать на озере Синевир. А вы знали что ему уже 10 тыс. лет? А то что оно глубже чем Азовское море? Вода в озере очень чистая, благодаря этому здесь живет три вида форели. Купаться здесь нельзя, только плавать на плоту – бокоре. Я вчера гребла,

– написала телеведущая.

Образ Леси Никитюк

Для фотографии телеведущая выбрала красивый и легкий летний look. Девушка примерила белый топ. Наверх она надела белую рубашку, которую соблазнительно заправила в кремовые шорты с массивным ремнем. Ее образ завершили массивные кроссовки белого цвета, ожерелье на шее и аккуратно собранные волосы в хвост.

Леся Никитюк путешествует по Украине / Фото Instagram / @lesia_nikituk

Недавно в таком же образе Леся Никитюк нашла "кусочек колоритной Румынии в Украине". Знаменитость позировала на фоне ковров с маленькой собачкой, демонстрируя свои стройные ноги.