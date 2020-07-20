Популярная украинская телеведущая и блогерша Леся Никитюк активно путешествует по Украине. Звезда уже несколько дней находится в живописных Карпатах. Не забывает радовать своих поклонников красивыми фотографиями.

Колоритные фото знаменисть опубликовала на личной странице в Инстаграме. Она насладилась прекрасными днями, проведенными в горах, и примерила интересный традиционный наряд.

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Образ Леси Никитюк в Карпатах

Леся предстала перед камерой на фоне красивой карпатской природы. Облачное небо придало снимкам особую очаровательную атмосферу. А look Никитюк гармонично сочетался с локацией съемки очередного выпуска ее новой программы "Ле Маршрутка".

Блогерша отметила, что она изображена, опершись на сноп сена, в бойкивском традиционном наряде. Она совместила этнический наряд с белыми кроссовками и таким образом добавила своему образу актуальность. Волосы Никитюк собрала под зеленый платок, оставив челку спереди. На лице сделала макияж в нежных оттенках с акцентом на глазах.

Бойки – это этническая группа проживающая на западе Украины, славятся своей традиционной кухней, диалектом, песнями и танцами! Местные женщины варят борщ с пшеном и могут останавливать дождь ...

– написала в публикации Леся.



Леся Никитюк в бойкивском традиционном наряде / Instagram / @lesia_nikituk



Леся Никитюк в Карпатах / Instagram / @lesia_nikituk

Также она спросила у поклонников, интересно ли им узнавать такие детали об Украине. Каждый может написать в комментариях, о регионе или о какой теме он хотел бы услышать информацию, а Леся постарается рассказать подписчикам разнообразные интересности.