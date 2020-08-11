Українська телеведуча та блогерка Леся Нікітюк часто ділиться з підписниками цікавими новими фото. Цього разу вона купила кролика і замилувала мережу.

Леся мало не щодня публікує фото та дивує своїх шанувальників. Цього разу на світлинах в інстаграмі вона не сама, а з маленьким сірим кроликом.

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На фото телеведуча позує на бабусиному подвір'ї та на тлі зеленої травички. Вона одягнена у рожевий топ та мініспідницю, а образ прикрашає один масивний золотий ланцюжок і один делікатний. Не залишись непоміченими і її стрункі ноги.



Леся Нікітюк з кроликом / Instagram / @lesia_nikituk



Леся Нікітюк з кроликом / Instagram / @lesia_nikituk

У публікації розміщено також відео, де Леся питає у своєї племінниці, яка реакція була в бабусі на кролика. Дівчинка цитує її слова: "Бери кроля, собаку і їдь знімати Le Маршрутку".

Публікацію телеведуча підписала так: "Купили кроля. Діти задоволені. Бабуся ні. Рафік облизався". А в коментарях шанувальники дали безліч порад, як доглядати за кроликом і поділились історіями з пухнастими тваринками.