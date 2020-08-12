Успішна українська блогерка і телеведуча Леся Нікітюк вкотре похизувалася стрункою фігурою у звабливому вбранні. Вона опублікувала серію спекотних знімків, на яких постала у спокусливому костюмі.

Леся Нікітюк належить до тих знаменитостей, які не соромляться демонструвати своє тіло перед багатомільйонною аудиторією прихильників. Вона сміливо одягає сексуальні аутфіти та ділиться гарячими фото на особистій інстаграм-сторінці.

Читайте також Леся Нікітюк купила кролика: милі фото та відео

Локація зйомки

Леся приїхала на Хмельниччину, щоб провідати батьків. Саме там знаменитість народилася та жила протягом тривалого часу. На карантині вона декілька місяців пробула вдома, а після послаблення повернулася до звичного ритму життя в Києві. Тепер Нікітюк навідалася до рідних і зробила декілька красивих світлин на власному подвір'ї.

Образ Лесі Нікітюк

Знаменитість постала перед камерою у костюмі блакитного кольору, що складався із топу на довгий рукав та мініспідниці. Вбрання гарно підкреслило струнку талію блогерки та її довгі ноги. Вона доповнила бездоганний літній look лаконічним ланцюжком на шиї та мінімалістичними сережками з камінчиками. Довге волосся зірка вклала рівно, а на обличчі зробила макіяж в природних відтінках.

Такий ніжний образ закцентував увагу на перевагах фігури Лесі та її природній красі.

Для перегляду фото гортайте праворуч

Фоловери активно коментують публікацію та зазначають, що блогерці дуже пасує блакитний колір одягу. Вони також залишають комліменти її ідеальній фігурі та цікавляться раціоном харчування телеведучої. За декілька годин допис вподобали понад 60 тисяч разів.