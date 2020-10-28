Вже в п'ятницю, 30 жовтня, глядачі побачать новий випуск романтичного реаліті-шоу "Холостячка". Головна героїня проєкту Ксенія Мішина показала, яким було перше побачення на шоу, та заінтригувала зізнанням, що про такий сюрприз мріє кожна дівчина.

Минулого тижня акторка і переможниця шоу "Танці з зірками" Ксенія Мішина, яка наважилась стати першою українською "Холостячкою", обрала 12 чоловіків, котрі боротимуться за її серце під прицілом камер. Вже цього тижня глядачі побачать, як учасники вражають красуню під час романтичних зустрічей. Однак Ксенія Мішина вирішила показати перше побачення проєкту в інстаграм-профілі до виходу другого випуску в ефір.

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Це моє перше побачення у проєкті! Можу з упевненістю сказати – воно було приголомшливим. Про таке побачення точно мріє кожна дівчинка,

– написала головна героїня.

Ксенія Мішина не стала розсекречувати, з ким пішла на перше побачення. Вона пояснила, що серед безлічі ідей обрала лише кілька, довірившись інтуїції, адже не знала, яким учасникам належить плани побачень.

Образ Ксенії Мішиної для шоу "Холостячка"

Для першого побачення на проєкті акторка обрала спокусливу блискучу мінісукню чорного кольору без бретелей. Вона має фантастичну фігуру та стрункі ніжки, якими, схоже, вирішила вразити чоловіка вже під час першого індивідуального спілкування. Вбрання Ксенія Мішина довершила великими сережками-кільцями, розкішним вечірнім макіяжем і зухвалою зачіскою з косичкою.

Зірку "Холостячки" сфотографували під час романтичної вечері в красивій локації та з вишуканими стравами на столі. Судячи з кадру, Ксенія Мішина розчулена сюрпризом чоловіка, а побачення й справді було приголомшливим.



Ксенія Мішина на першому побаченні проєкту "Холостячка" / Фото Instagram / @misha.k.ua

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