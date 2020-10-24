Грандіозний та довгоочікаваний телепроєкт "Холостячка" 1 випуск стартував на каналі "СТБ" 23 жовтня. Сьогодні головна героїня шоу – актриса Ксенія Мішина – познайомилась з усіма чоловіками проєкту та обрала тих, хто найбільше справив на неї враження.

Перед першим випуском шоу "Холостячка" стало відомо про імена перших чотирьох претендентів на серце української актриси – комік і радіоведучий Андрій Рибак, сценарист студії "Квартал 95" Олександр Еллерт, юрист Євген Ковтуненко та співак і блогер Андрій Шатирко.

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Незважаючи на перші імена в проєкті, організатори тримали в секреті всіх інших учасників. На перше знайомство із чоловіками чарівна Ксенія Мішина одягнула розкішну чорну сукню з пишною спідницею і декольте. Головна холостячка країни виглядала неперевершено.

Перше знайомство з чоловіками

Євген Ковтуненко

Чоловік називає себе "юристом на мільярд" та не соромиться, що у своєму молодому віці він має два успішні бізнеси: юридичну компанію, яка входить у 50 найкращих в Україні, а також ресторан. Євген не приховує, що свого часу гнався за статками і одного разу навіть був за крок до смерті, адже потрапив у моторошну ДТП.

36-річний учасник переглянув своє життя під іншим кутом та зрозумів, що хоче не лише грошей, а й кохану людину та сім'ю. На першу зустріч із Ксенією Ковтуненко приніс їй 101 білу троянду, через що актриса була неабияк вражена.

Сергій Кірієнко

Чоловік з Харкова займається веб-дизайном, створює і продає з командою сайти. Його ціль – 10 мільйонів доларів і Сергій переконаний, що цю ціль він легко досягне. Окрім роботи, 29-річний чоловік з Харкова займається спортом 3 рази в тиждень, куди входять активні силові тренування, велоспортом та йогою. Кірієнко також є вегетаріанцем і більше 15 років не їсть м'яса, а також не п'є алкоголь більше 7 років.

За його словами, здоровий спосіб життя дає йому внутрішню силу, тому він із захопленням про це розповідає у своєму блозі, який є дуже активним. Навіть під час першої зустрічі із Мішиною він попросив її записати спільне відео, на що та відмовилась. Але його ефектне прибуття на байку, букет квітів та сяюча усмішка компенсували незручний момент.

Володимир Оксамитний

29-річний фотограф з Вінниці вирішив незвичним способом здивувати холостячку. За 2 години до зустрічі з нею Володимир попросив ведучого Григорія Решетника про послугу – з'явитись перед Ксенією не в ролі учасника, а просто фотографа шоу, аби вона ні про що не здивувалась. Таким чином він хотів краще пізняти жінку через об'єктив фотоапарату. І це йому вдалось – після кількох красивих кадрів жінці, він відправився до інших чоловіків, поки Ксенія думала, що це просто працівник знімального майданчику.

Олександр Еллерт

Сценарист студії "Квартал 95" Олександр Еллерт ще раніше був знайомий з Ксенією, проте на романтичні стосунки не наважувався. Веселий та безпосередній чоловік довго не наважувався вийти з автомобіля, коли приїхав на зустріч з Ксенією, але коли вийшов, то подарував їй прикрасу власного виготовлення – срібну підвіску з кулоном у формі ґудзика. Такий подарунок приємно вразив актрису.

Андрій Рибак

Комік і радіоведучий Андрій Рибак з Житомира став зіркою багатьох гумористичних шоу. Але, попри успішну кар'єру, чоловік ніяк не міг "завести" романтичні стосунки, оскільки дівчата часто сприймали його як несерйозного чоловіка. 28-річний комік дуже хвилювався, тому сам не з'явився на зустрічі, а прислав за нею водія. Жінка із зацікавленістю відправилась до нього, де він зробив їй 2 подарунки, один з яких вона повинна відкрити, якщо Андрій виграє на проєкті, і один, якщо покине його.

Ксенія обіцяла не відкривати їх до певного часу. Зокрема, пара також потанцювала за проханням коміка та навіть провела кумедний тест на сумісність. За словами холостячки, Андрій найбільше вразив її з усіх чоловіків.

Назар Дзівульський

30-річний чоловік з Тернополя має схожу історію з головною холостячкою – він також має сина, проте на рік старшого, ніж у Ксенії, – 6-річного, – і його також звати Платон. Моушн-дизайнер зізнався, що якось закрутив роман з дівчиною, але стосунки були несерйозними, тому вони швидко розійшлись. Але через 3 місяці він дізнався від мами екскоханої, що та від нього вагітна. Відтак, у його житті з'явився син. Згодом Назар одружився, але жінка надто його ревнувала до всіх та не сприймала сина чоловіка, через що вони розлучились.

Зараз учасник проєкту "Холостячка" шукає справжнє кохання і коли побачив Ксенію, зрозумів, що хоче бути з нею. На першій зустрічі з жінкою він подарував їй іграшкову машину для її сина, а також малюнок його сина для Ксенії. Жінка була вражена такою уважністю до неї та її первістка.

Павло Ковчег

Київський ведучий Павло став чи ненайвпевненішим у собі учасником на проєкті. За його словами, він входить у топ найкращих ведучих Києва, через що заробляє чималі гроші. Він завжди хотів бути багатим, адже сам був із сім'ї з невеликими статками, тому він поставив собі ціль, що хоче стати доларовим мільйонером. У свої 32 роки він прагне не лише грошей, а у кохання, через що прийшов на проєкт та на першій зустрічі з Мішиною подарував їй статуетку Оскар з її обличчям. Він переконаний, що кожна актриса хоче отримати таку нагороду.

Ігор Бабко

23-річний ІТ-підприємець зізнався, що давно вже живе за розкладом і в швидкому темпі, тому йому імпонує насичене життя головної героїні "Холостяка". Він приїхав на таксі, оскільки намагається не прив'язуватись до постійних речей у його житті. Ігор подарував Ксенії букет квітів та навіть запросив на експрес-побачення, де подивився з нею короткий фільм та повечеряв десертом. Жінка сприйняла це двояко: з одного боку, їй сподобалось це, а з іншого – все надто швидко загорілось та надто швидко погасло.

Ілля Рибальченко

33-річний київський бізнесмен поділився, що одного разу мав серйозні стосунки, проте його обраниця втомилась терпіти характер чоловіка, через що розійшлась з ним. Ілля зізнався, що він дуже впертий і категоричний, не може контролювати агресію. Змінюватись він заради Ксенії не готовий, але готовий під неї підлаштовуватись. Під час першої зустрічі він подарував Ксенії букет квітів з фруктів, та картину, яку вони повинні вдвох намалювати на першому побаченні. Своїми спортивними формами Рибальченко справив на холостячку сильне враження.

Андрій Кушков

Співак та блогер, а також організатор вечірок з Кременчука розповів, що у своєму житті багато подорожує, тому у свої 27 був вже у 20 країнах. Разом із мандрівками у нього також було багато жінок, проте зараз він зрозумів, що хоче одну. На першу зустріч з холостячкою Андрій приніс їй пусту коробку, яку вона повинна була наповнити своїми "сенсами" життя.

Дмитро Задворський

Київський бізнесмен став одним з найстарших учасників проєкту – у свої 40 років він має 2 проєкти: фармацевтичну компанію та компанію із озелення і флористики. Чоловік не приховує, що має багато грошей, тому хоче свої статки розділити з коханою людиною. Він зізнався, що рано одружився, у нього народилась донька. Але з часом у них почали з'являтись конфлікти і навіть прохання Дмитра піти з дружиною до психолога не змогло врятувати сім'ю. Скандали розвалили відносини, тому він пішов першим. Згодом у нього було чимало жінок, але він у пошуках однієї бажаної, з якою створить нову сім'ю.

Олексій Тригубенко

31-річний власник автомобільної компанії, у якій київські водії можуть взяти на прокат одну із 140 автомобів, розповів, що прагне кохання. Киянин вже мав серйозні стосунки, але дівчина не вірила в нього, тому це важко відбилось у його серці. У Ксенію учасник "Холостячки" чоловік закохався з екрану – за його словами, у неї найкрасиіші очі і найгарніший голос, які він зустрічав. На знайомство з холостячкою він приїхав з квітами і подарунком – квиток в спа-комплекс для неї і 5-річного сина Платона. Олексій Тригубенко одразу викликав у Ксенії приємні і теплі емоції.

Артем Шепель

Спортсмен із Запоріжжя не уявляє себе без тренувань. Ще з дитинства він займається спортом, тому у свої 29-років він вже став двоктратним чемпіоном зі змішаних єдиноборств. Він вже мав серйозні стосунки, які тривали 4 роки, але колишня кохана одного разу поставила його перед фактом – він повинен був обрати її або спорт. Наразі Артем хоче, щоб кохана розділяла його інтереси. Тому на першій зустрічі з Ксенією він віддав їй свої боксерські рукавиці на зберігання, поки він на проєкті завойовує її серце.

Дмитро Адамов

30-річний викладач англійської мови для дітей з Маріуполя називає себе "людиною світу". Він жив та працював у США та Азії, зокрема, останні 4 роки працював у Таїланді. Саме там цього року він побачив в мережі оголошення про набір учасників в проєкт "Холостячка". Не довго думаючи, він завершив у Таїланді усі свої справи та прилетів в Україну за серцем актриси. Навіть своїм друзям він сказав, що летить за своєю дружиною. На зустрічі із зіркою "Холостячки" він подарував їй браслет з двох каменів, які символізують кохання. Він навіть попросив за це 3 поцілунки, але та відмовила, проте пообцяла "віддати" їх згодом на шоу.

Костянтин Скріпачук

40-річний спортсмен та фотохудожник з Києва не приховує, що прийшов сюди за коханням та жінкою, яка зможе народити йому дітей. Про них він мріє давно, адже, перебуваючи у шлюбі 7 років, він так і не дочекався їх від дружини, адже вона їх не хотіла. Саме це і змотивувало його прийти на проєкт. На знайомстві у 1 випуску Костянтин подарував фітнес-годинник Ксенії та її сину для спільних занять спортом.

Андрій Шатирко

29-річний ведучий, блогер і співак став чи ненайромантичнішим чоловіком на проєкті. У Ксенію Мішину чоловік закохався ще під час її участі в шоу "Танці з зірками". Тоді він брав у неї інтерв'ю і між ними навіть виникла симпатія. Але продовження історії більше не було і зараз він вирішив випробувати долю. Для другої зустрічі з жінкою Андрій приїхав на "весільній машин" і подарував чарівний букет білих троянд. Він також приніс із собою жовті окуляри – саме ті, які він одягав під час першої зустрічі з холостячкою за лаштунками "Танців".

Троянда першого враження

Особливим етапом шоу "Холостячка" 1 випуску стала традиційна троянда першого враження. Її Ксенія Мішина повинна була подарувати тому чоловіку, зустріч з яким сподобалася їй найбільше.

Але виникла одна проблема – Сергій Кірієнко, який другим прибув на зустріч з холостячкою, сам взяв троянду і поклав собі у куртку, коли Ксенія на вулиці знайомилась з іншими чоловіками. За його словами, він зробив це, тому що так вважав за потрібне.

Таке рішення чоловіка не справило враження на Ксенію, тому вона без слів попросила нову троянду та вручила її Андрію Рибаку. Чоловік був радий такій увазі і відчув на собі погляди недоброзичливців.

І поки у вітальній залі зростала напруга, останній учасник 1 випуску Андрій Шатирко вирішив піти "ва-банк". Він залишив їй лист, у якому писало про те, щоб Ксенія йшла на вулицю "на звуки". Вона вийшла і побачила, що Андрій сидить на імпровізованій сцені та виконує для неї пісню "Холостячка", граючи на гітарі. Жінку вразив такий вчинок і Андрій був цьому неабияк радий.

Окрім особистих зустрічей, Ксенія Мішина змогла дізнатись трішки більше про чоловіків завдяки карточкам, на яких вони повинні були записати 3 своїх найбільших переваги. А холостячка повинна була вгадувати, які риси кому належать. Прочитавши усі карточки, вона вирішила влаштувати спільне побачення з трьома чоловіками: Євгеном Ковтуненко, Артемом Шепелем і Дмитром Задворським.

На окреме побачення її також покликав Назар Дзівульський, який розповів про власну особисту драму, сина і бажання створити нову сім'ю. Ксенія була вражена відвертістю чоловіка та висловила йому повагу за те, що той виховує сина, незважаючи на невдалі стосунки з його колишньою. Згодом жінка могла поспілкуватись із майже усіма чоловіками, як проявили свою ініціативу.

Перша церемонія троянд

Перед Ксенією постав складний вибір: із 16 учасників їй потрібно було обрати 11 чоловіків. З деякими їй вдалось поспілкуватись, з іншими – все обмежилось знайомством.

Але, головна холостячка країни обрала "тих самих", з якими бажає стати ближчою. Ними стали: