Грандиозный и долгожданный телепроект "Холостячка" 1 выпуск стартовал на канале "СТБ" 23 октября. Сегодня главная героиня шоу – актриса Ксения Мишина – познакомилась со всеми мужчинами проекта и выбрала тех, кто больше всего произвел на нее впечатление.

Перед первым выпуском шоу "Холостячка" стало известно об именах первых четырех претендентов на сердце украинской актрисы – комик и радиоведущий Андрей Рыбак, сценарист студии "Квартал 95" Александр Эллерт, юрист Евгений Ковтуненко и певец и блогер Андрей Шатырко.

К слову Холостячка: известна дата первого выпуска романтического шоу

Несмотря на первые имена в проекте, организаторы проекта держали в секрете всех остальных участников. На первое знакомство с мужчинами очаровательная Ксения Мишина надела роскошное черное платье с пышной юбкой и декольте. Главная холостячка страны выглядела

Первое знакомство с мужчинами

Евгений Ковтуненко

Мужчина называет себя "юристом на миллиард" и не стесняется, что в своем молодом возрасте он имеет два успешных бизнеса: юридическую компанию, которая входит в 50 лучших в Украине, а также ресторан. Евгений не скрывает, что в свое время гнался за достатком и однажды даже был за шаг до смерти, ведь попал в жуткое ДТП.

Мужчина пересмотрел свою жизнь под иным углом и понял, что хочет не только денег, но и любимого человека и семью. На первую встречу с Ксенией Ковтуненко принес ей 101 белую розу, из-за чего актриса была изрядно поражена.

Сергей Кириенко

Мужчина из Харькова занимается веб-дизайном, создает и продает с командой сайты. Его цель – 10 миллионов долларов и Сергей убежден, что эту цель он легко достигнет. Кроме работы, мужчина занимается спортом 3 раза в неделю, куда входят активные силовые тренировки, велоспорт и йога. Кириенко также является вегетарианцем и более 15 лет не ест мяса, а также не пьет алкоголь более 7 лет.

По его словам, здоровый образ жизни дает ему внутреннюю силу, поэтому он с восторгом об этом рассказывает в своем блоге, который является очень активным. Даже во время первой встречи с Мишиной он попросил ее записать совместное видео, на что та отказалась. Но его эффектное прибытие на байке, букет цветов и сияющая улыбка компенсировали неловкий момент.

Владимир Оксамытный

29-летний фотограф из Винницы решил необычным способом удивить холостячку. За 2 часа до встречи с ней Владимир попросил ведущего Григория Решетника об услуге – появиться перед Ксенией не в роли участника, а просто фотографа шоу, чтобы она ни о чем не догадалась. Таким образом он хотел лучше узнать женщину через объектив фотоаппарата. И это ему удалось – после нескольких красивых кадров женщины, он отправился к другим мужчинам, пока Ксения думала, что это просто работник съемочной площадки.

Александр Эллерт

Сценарист студии "Квартал 95" Александр Эллерт еще раньше был знаком с Ксенией, однако на романтические отношения не решался. Веселый и непосредственный мужчина долго не решался выйти из автомобиля, когда приехал на встречу с Ксенией, но когда вышел, то подарил ей украшение собственного изготовления – серебряную подвеску с кулоном в форме пуговицы. Такой подарок приятно поразил актрису.

Андрей Рыбак

Комик и радиоведущий Андрей Рыбак из Житомира стал звездой многих юмористических шоу. Но, несмотря на успешную карьеру, мужчина никак не мог завести романтические отношения, поскольку девушки часто воспринимали его как несерьезного мужчину. 28 летний комик очень волновался, поэтому сам не появился на встрече, а прислал за ней водителя. Женщина с интересом отправилась к нему, где он сделал ей 2 подарка, один из которых она должна открыть, если Андрей выиграет на проекте, и один, если покинет его.

Ксения обещала не открывать их до определенного времени. В частности, пара также потанцевала по просьбе комика и даже провела забавный тест на совместимость. По словам холостячки, Андрей больше всего поразил ее из всех мужчин.

Назар Дзивульский

30-летний мужчина из Тернополя имеет похожую историю с главной холостячкой – он также имеет сына, однако на год старше, чем у Ксении, – 6-летнего, – и его тоже зовут Платон. Моушн-дизайнер признался, что как-то закрутил роман с девушкой, но отношения были несерьезными, поэтому они быстро разошлись. Но через 3 месяца он узнал от мамы экс-возлюбленной, что та от него беременна. Следовательно, в его жизни появился сын. Впоследствии Назар женился, но женщина слишком его ревновала ко всем и не воспринимала сына мужа, из-за чего они развелись.

Сейчас участник проекта "Холостячка" ищет настоящую любовь и когда увидел Ксению, понял, что хочет быть с ней. На первой встрече с женщиной он подарил ей игрушечную машину для ее сына, а также рисунок его сына для Ксении. Женщина была поражена такой внимательностью к ней и ее первенцу.

Павел Ковчег

Киевский ведущий Павел стал одним едва ли не самым уверенным в себе участником на проекте. По его словам, он входит в топ лучших ведущих Киева, из-за чего зарабатывает немалое состояние. Он всегда хотел быть богатым, ведь сам был из семьи с небольшим состоянием, поэтому он поставил себе цель, что хочет стать долларовым миллионером. В свои 32 года он стремится не только денег, но и любви, из-за чего пришел на проект и на первой встрече с Мишиной подарил ей статуэтку Оскар с ее лицом. Он убежден, что каждая актриса хочет получить такую награду.

Игорь Бабко

23-летний ИТ-предприниматель признался, что давно уже живет по расписанию и в быстром темпе, поэтому ему импонирует насыщенная жизнь главной героини "Холостячки". Он приехал на такси, поскольку старается не привязываться к постоянным вещам в его жизни. Игорь подарил Ксении букет цветов и даже пригласил на экспресс-свидание, где посмотрел с ней короткий фильм и поужинал десертом. Женщина восприняла это двояко: с одной стороны, ей понравилось это, а с другой – все слишком быстро загорелось и слишком быстро погасло.

Илья Рыбальченко

33-летний киевский бизнесмен поделился, что однажды имел серьезные отношения, однако его избранница устала терпеть харакер мужа, из-за чего разошлась с ним. Илья признался, что он очень упрям и категоричен, не может контролировать агрессию. Меняться он ради Ксении не готов, но готов под нее подстраиваться. Во время первой встречи он подарил Ксении букет цветов из фруктов, и картину, которую они должны вдвоем нарисовать на первом свидании. Своими спортивными формами Рыбальченко произвел на холостячку сильное впечатление.

Андрей Кушков

Певец и блогер, а также организатор вечеринок из Кременчуга рассказал, что в своей жизни много путешествует, поэтому в свои 27 был уже в 20 странах. Вместе с путешествиями у него также было много женщин, однако сейчас он понял, что хочет одну. На первую встречу с холостячкой Андрей принес ей пустую коробку, которую она должна была наполнить своими "смыслами" жизни.

Дмитрий Задворский

Киевский бизнесмен стал одним из самых старших участников проекта – в свои 40 лет он имеет 2 проекта: фармацевтическую компанию и компанию по озеленению и флористике. Мужчина не скрывает, что имеет много денег, поэтому хочет свое состояние разделить с любимым человеком. Он признался, что рано женился, у него родилась дочь. Но со временем у них начали появляться конфликты и даже просьба Дмитрия пойти с женой к психологу не смогла спасти семью. Впоследствии у него было немало женщин, но он в поисках одной желанной, с которой создаст новую семью.

Алексей Тригубенко

31-летний владелец автомобильной компании, в которой киевские водители могут взять на прокат один из 140 автомобилей, рассказал, что хочет любви. Киевлянин уже имел серьезные отношения, но девушка не верила в него, поэтому это тяжело отразилось в его сердце. В Ксению участник "Холостячки" влюбился с экрана – по его словам, у нее самые красивые глаза и самый красивый голос, которые он встречал. На знакомство с холостячкой он приехал с цветами и подарком – билет в спа-комплекс для нее и 5-летнего сына Платона. Алексей Тригубенко сразу вызвал у Ксении приятные и теплые эмоции.

Артем Шепель

Спортсмен из Запорожья не представляет себя без тренировок. Еще с детства он занимается спортом, поэтому в свои 29 лет он уже стал двукратным чемпионом по смешанным единоборствам. Он уже имел серьезные отношения, которые длились 4 года, но бывшая возлюбленная однажды поставила его перед фактом – он должен был выбрать ее или спорт. Сейчас Артем хочет, чтобы возлюбленная разделяла его интересы. Поэтому на первой встрече с Ксенией он отдал ей свои боксерские перчатки на хранение, пока он на проекте завоевывает ее сердце.

Дмитрий Адамов

30-летний преподаватель английского языка для детей из Мариуполя называет себя "человеком мира". Он жил и работал в США и Азии, в частности, последние 4 года работал в Таиланде. Именно там в этом году он увидел в сети объявление о наборе участников в проект "Холостячка". Не долго думая, он завершил в Таиланде все свои дела и прилетел в Украину. Даже своим друзьям он сказал, что летит за своей женой. На встрече со звездой "Холостячка" он подарил ей браслет из двух камней, символизирующих любовь. Он даже попросил за это 3 поцелуя, но та отказала, однако пообещала "отдать" их впоследствии на шоу.

Константин Скрипачук

40-летний спортсмен и фотохудожник из Киева не скрывает, что пришел сюда за любовью и женщиной, которая сможет родить ему детей. О них он мечтает давно, ведь, находясь в браке 7 лет, он так и не дождался их от жены, ведь она их не хотела. Именно это и мотивировало его прийти на проект. На знакомстве в 1 выпуске Константин подарил фитнес-часы Ксении и ее сыну для совместных занятий спортом.

Андрей Шатырко

29-летний ведущий, блогер и певец стал едва ли не самым романтичным мужчиной на проекте. В Ксению Мишину мужчина влюбился еще во время ее участия в шоу "Танцы со звездами". Тогда он брал у нее интервью и между ними даже возникла симпатия. Но продолжения истории больше не было и сейчас он решил испытать судьбу. Для второй встречи с женщиной Андрей приехал на "свадебной машине" и подарил волшебный букет белых роз. Он также принес с собой желтые очки – именно те, которые он надевал во время первой встречи с холостячкой за кулисами "Танцев".

Роза первого впечатления

Особым этапом шоу "Холостячка" 1 выпуск стала традиционная роза первого впечатления. Ее Ксения Мишина должна была подарить тому мужчине, встреча с которым понравилась ей больше всего.

Но возникла одна проблема – Сергей Кириенко, который вторым прибыл на встречу с холостячкой, сам взял розу и положил себе в куртку, когда Ксения на улице знакомилась с другими мужчинами. По его словам, он сделал это, потому что так считал нужным.

Такое решение мужчины не произвело впечатления на Ксению, поэтому она без слов попросила новую розу и вручила ее Андрею Рыбаку. Мужчина был рад такому вниманию и почувствовал на себе взгляды недоброжелателей.

И пока в гостиной зале росло напряжение, последний участник 1 выпуска Андрей Шатырко решил пойти "ва-банк". Он оставил ей письмо, в котором говорилось о том, чтобы Ксения шла на улицу "на звуки". Она вышла и увидела, что Андрей сидит на импровизированной сцене и исполняет для нее песню "Холостячка", играя на гитаре. Женщину поразил такой поступок и Андрей был этому сильно рад.

Кроме личных встреч, Ксения Мишина смогла узнать немного больше о мужчинах благодаря карточкам, на которых они должны были записать 3 своих самых больших преимущества. А холостячка должна была угадывать, какие черты кому принадлежат. Прочитав все карточки, она решила устроить личные разговоры с тремя мужчинами: Евгением Ковтуненко, Артемом Шепелем и Дмитрием Задворским.

На отдельное свидание ее также позвал Назар Дзивульский, который рассказал о собственной личной драме, сыне и желании создать новую семью. Ксения была поражена откровенностью мужчины и выразила ему уважение за то, что тот воспитывает сына, несмотря на неудачные отношения с его бывшей. Впоследствии женщина могла пообщаться с почти всеми мужчинами, которые проявили свою инициативу.

Первая церемония роз

Перед Ксенией встал сложный выбор: из 16 участников ей нужно было выбрать 11 мужчин. С некоторыми ей удалось пообщаться, с другими – все ограничилось знакомством.

Но, главная холостячка страны выбрала "тех самых", с которыми желает стать ближе. Ими стали: