30 октября на телеканале СТБ вышел 2 выпуск романтического реалити-шоу "Холостячка". 12 претендентов начали ожесточенную борьбу за сердце главной девушки проекта – Ксении Мишиной. Однако не всем мужчинам удалось поразить героиню. С кем Ксения попрощалась – читайте дальше.

Во время второй церемонии роз в первом сезоне "Холостячки" проект покинул один из участников.

Читайте также Секс и поцелуи на проекте "Холостячка": Ксения Мишина поделилась подробностями реалити-шоу

"Холостячка" попрощалась с Владимиром. Во время знакомства он предпочел скрыть, кем является на самом деле, не смотрел ей в глаза, а смотрел в объектив камеры. После соревнований, которые состоялись во 2 выпуске, мужчина также общался не с Ксенией, а с ее изображением на картоне. И перед церемонией роз Владимир вместо того, чтобы пригласить девушку на индивидуальное общение, вручил ей письмо. Это никак не помогло им сблизиться, поэтому Мишина решила поставить точку в этой истории.

Уже на следующей неделе 11 мужчин продолжат борьбу за сердце главной "Холостячки" страны. Тогда мы узнаем, кому удастся удивить девушку романтическими поступками, а с кем она попрощается навсегда.