30 жовтня на телеканалі СТБ вийшов 2 випуск романтичного реаліті-шоу "Холостячка". 12 претендентів розпочали запеклу боротьбу за серце головної дівчини проєкту – Ксенії Мішиної. Проте не всім чоловікам вдалося вразити героїню. З ким Ксенія попрощалася – читайте далі.

Під час другої церемонії троянд у першому сезоні "Холостячки" проєкт покинув один із учасників.

Читайте також Секс і поцілунки на проєкті "Холостячка": Ксенія Мішина поділилася подробицями реаліті-шоу

"Холостячка" попрощалася з Володимиром. Під час знайомства він надав перевагу приховати, ким є насправді, не дивитися їй в очі, а дивився в об'єктив камери. Після змагань, які відбулися у 2 випуску, чоловік також спілкувався не з Ксенією, а з її зображенням на картоні. І перед церемонією троянд Володимир замість того, щоб запросити дівчину на індивідуальне спілкування, вручив їй листа. Це ніяк не допомогло їм зблизитися, тому Мішина вирішила поставити крапку у цій історії.

Вже наступного тижня 11 чоловіків продовжать боротьбу за серце головної "Холостячки" країни. Тоді ми дізнаємося, кому вдасться здивувати дівчину романтичними вчинками, а з ким вона попрощається назавжди.