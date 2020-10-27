Головна героїня нового реаліті-шоу "Холостячка" Ксенія Мішина вже познайомилася з чоловіками, які боротимуться за її серце на проєкті. Також вона розповіла пікантні подробиці шоу та про романтику.

23 жовтня на СТБ стартував новий, довгоочікуваний проєкт "Холостячка". Ксенія Мішина дала відверте інтерв'ю виданню "Караван историй", в якому поділилася своїми думками щодо чоловічої та жіночої ініціативи в стосунках, грошей, інтимних стосунків на реаліті-шоу та іншими подробицями.

Читайте також Поцілунки та агресія: Ксенія Мішина розкрила деталі шоу "Холостячка"

Чоловіча та жіноча ініціатива на проєкті

Головна героїня зізналася, що чоловіки, які вирішили взяти участь в реаліті-шоу, дуже ініціативні і стараються проявити себе якомога краще. Ксенія поділилася, що ініціативу мають проявляти як чоловіки, так і вона сама.

Без цього складно буде знайти своє кохання, побудувати щирі, справжні стосунки. Саме тому з кожним чоловіком я говорю про необхідність бути максимально відкритими один з одним,

– зауважила Мішина.

Також акторка додала, що у неї був досвід, коли вона добивалася чоловіка і не бачить в цьому нічого поганого. Вона достатньо ініціативна людина і не належить до тих дівчат, які складають ручки і чекають прекрасного принца.

Про романтику на реаліті-шоу

Мішина розповіла, що на проєкті чоловіки стають сміливішими. Вони намагаються різними способами показати свою симпатію, говорять компліменти, дивують подарунками. І їй це дуже подобається. Ксенія зізналася, що весь проєкт наповнений романтикою і в кожному побаченні є щось, що приємно вражає.

Про участь заради піару

Ксенія поділилася, якщо чоловік йшов на "Холостячку" заради піару, то цілком можливо, що згодом у нього також з'являться почуття. Він може прийти за рейтингами, а знайти справжнє кохання. У житті так часто буває.

Про гроші

Ксенія зізналася, що для неї важливе матеріальне становище чоловіка, але вона не ставить його на перше місце. Насамперед, Мішина дивиться на перспективу в чоловікові, а не на кількість грошей у його гаманці. Вона чудово розуміє, що у житті бувають різні ситуації і вона саме не раз була у скрутному становищі, тому для неї важливі ініціатива та бажання підтримати свою сім'ю.

Поцілунки і секс на проєкті "Холостячка"

Ксенія Мішина зазначила, що для неї табу на шоу – це робити те, чого їй не хочеться. До інтимних стосунків дівчина ставиться серйозно. Саме тому вона вирішила довіряти своїм почуттям і бажанням.

Якщо я захочу поцілувати чоловіка, я це зроблю,

– зізналася Ксенія.

Мішина наголосила, що поцілунки на проєкті можуть бути, проте сексу з учасниками не буде.