Главная героиня нового реалити-шоу "Холостячка" Ксения Мишина уже познакомилась с мужчинами, которые будут бороться за ее сердце на проекте. Также она рассказала про пикантные подробности шоу и о романтике.

23 октября на СТБ стартовал новый, долгожданный проект "Холостячка". Ксения Мишина дала откровенное интервью изданию "Караван историй", в котором поделилась своими мыслями относительно мужской и женской инициативы в отношениях, денег, интимных отношений на реалити-шоу и другими подробностями.

Читайте также Поцелуи и агрессия: Ксения Мишина раскрыла детали шоу "Холостячка"

Мужская и женская инициатива на проекте

Главная героиня призналась, что мужчины, решившие принять участие в реалити-шоу, очень инициативны и стараются проявить себя как можно лучше. Ксения поделилась, что инициативу должны проявлять как мужчины, так и она сама.

Без этого сложно будет найти свою любовь, построить искренние, настоящие отношения. Именно поэтому с каждым мужчиной я говорю о необходимости быть максимально открытыми друг с другом,

– заметила Мишина.

Также актриса добавила, что у нее был опыт, когда она добивалась мужчину и не видит в этом ничего плохого. Она достаточно инициативный человек и не принадлежит к тем девушкам, которые складывают ручки и ждут прекрасного принца.

О романтике на реалити-шоу

Мишина рассказала, что на проекте мужчины становятся смелее. Они стараются разными способами показать свою симпатию, говорят комплименты, удивляют подарками. И ей это очень нравится. Ксения призналась, что весь проект наполнен романтикой и в каждом свидании есть что-то, что приятно поражает.

Участие ради пиара

Ксения поделилась, если мужчина пришел на "Холостячку" ради пиара, то вполне возможно, что впоследствии у него также появятся чувства. Он может прийти за рейтингами, а найти настоящую любовь. В жизни так часто бывает.

О деньгах

Ксения призналась, что для нее важно материальное положение мужчины, но она не ставит его на первое место. Прежде всего, Мишина смотрит на перспективу в мужчине, а не на количество денег в его кошельке. Она прекрасно понимает, что в жизни бывают разные ситуации и она не раз была в трудном положении, поэтому для нее важны инициатива и желание поддержать свою семью.

Поцелуи и секс на проекте "Холостячка"

Ксения Мишина отметила, что для нее табу на шоу – это делать то, чего ей не хочется. К интнимным отношениям девушка относится серьезно. Именно поэтому она решила доверять своим чувствам и желаниям.

Если я захочу поцеловать мужчину, я это сделаю,

– призналась Ксения.

Мишина подчеркнула, что поцелуи на проекте могут быть, однако секса с участниками не будет.