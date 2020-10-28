Уже в пятницу, 30 октября, зрители увидят новый выпуск романтического реалити-шоу "Холостячка". Главная героиня проекта Ксения Мишина показала, каким было первое свидание на шоу, и заинтриговала признанием, что о таком сюрпризе мечтает каждая девушка.

На прошлой неделе актриса и победительница шоу "Танцы со звездами" Ксения Мишина, которая решилась стать первой украинской "холостячкой", выбрала 12 мужчин, которые будут бороться за ее сердце под прицелом камер. Уже на этой неделе зрители увидят, как участники поражают красавицу во время романтических встреч. Однако Ксения Мишина решила показать первое свидание проекта в инстаграм-профиле до выхода второго выпуска в эфир.

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Это мое первое свидание в проекте! Могу с уверенностью сказать – оно было потрясающим. О таком свидании точно мечтает каждая девочка,

– написала главная героиня.

Ксения Мишина не стала рассекречивать, с кем пошла на первое свидание. Она объяснила, что среди множества идей выбрала лишь несколько, доверившись интуиции, ведь не знала, каким участникам предстоят планы свиданий.

Образ Ксении Мишиной для шоу "Холостячка"

Для первого свидания на проекте актриса выбрала соблазнительное блестящее мини-платье черного цвета без бретелек. Она имеет фантастическую фигуру и стройные ножки, которыми, похоже, решила поразить мужчину уже во время первого индивидуального общения. Наряд Ксения Мишина довершила крупными серьгами-кольцами, роскошным вечерним макияжем и дерзкой прической с косичкой.

Звезду "Холостячки" сфотографировали во время романтического ужина в красивой локации и с изысканными блюдами на столе. Судя по кадру, Ксения Мишина растрогана сюрпризом мужчины, а свидание и впрямь было потрясающим.

Ксения Мишина на первом свидании проекта "Холостячка" / Фото Instagram / @misha.k.ua

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