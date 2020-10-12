11 жовтня у прямому ефірі "Танців з зірками" фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна відсвяткувала день народження. Співачці виповнилось 30 років. У перший день нового року життя артистка зізналась, що зміни вже відчула.

7 випуск "Танців з зірками" був феєричним не лише завдяки запальним виступам пар, а й через ювілей однієї з фавориток шоу Юлії Саніної. На паркеті артистку учасники вітали святковим тортом, а судді засипали побажаннями і компліментами. Свій день народження виконавиця прокоментувала в інстаграм-профілі.

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Зірка наголосила, що в 30 років дійсно почувається по-іншому. Юлія Саніна зізналась, зараз вона сповнена впевненістю та спокоєм, однак зберегла дитячий захват від дрібниць.

Починається дивовижний і прекрасний період у житті! З одного боку з'являється спокій і впевненість у собі, з іншого – нікуди не поділася дівчина, яка сповнена енергії, позитиву, справжня мрійниця,

– написала іменинниця.

Фронтвумен The Hardkiss висловила вітальні побажання для себе публічно. Вона прагне ніколи не втрачати почуття захоплення, адже коли життя нічим не дивує – це найгірше. Юлія Саніна вкотре подякувала за побажання і теплу енергію, яку відчула в день народження від колег і прихильників.

Образ Юлії Саніної

Допис співачка доповнила новим фото зі зйомки. Перед камерою вона позувала в чорних штанах палаццо, які поєднала з корсетом без бретелей. З розпущеним волоссям і численними масивними аксесуарами Юлія Саніна спокусливо вигнулась назад, демонструючи свою тендітність і звабливість. З ніжним макіяжем вона спрямувала погляд догори, що додало кадру загадковості.