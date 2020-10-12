11 октября в прямом эфире "Танцев со звездами" фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина отметила день рождения. Певице исполнилось 30 лет. В первый день нового года жизни артистка призналась, что изменения уже почувствовала.

7 выпуск "Танцев со звездами" был фееричным не только благодаря зажигательным выступлениям пар, но и из-за юбилея одной из фавориток шоу Юлии Саниной. На паркете артистку участники поздравляли праздничным тортом, а судьи засыпали пожеланиями и комплиментами. Свой день рождения исполнительница прокомментировала в инстаграм-профиле.

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Звезда подчеркнула, что в 30 лет действительно чувствует себя по-другому. Юлия Санина призналась, что ейчас она полна уверенностью и спокойствием, однако сохранила детский восторг от мелочей.

Начинается удивительный и прекрасный период в жизни! С одной стороны появляется спокойствие и уверенность в себе, с другой – никуда не делась девушка, которая полна энергии, позитива, настоящая мечтательница,

– написала именинница.

Фронтвумен The Hardkiss высказала поздравительные пожелания для себя публично. Она стремится никогда не терять чувство восторга, ведь когда жизнь ничем не удивляет – это самое худшее. Юлия Санина в очередной раз поблагодарила за пожелания и теплую энергию, которую почувствовала в день рождения от коллег и поклонников.

Образ Юлии Саниной

Сообщение певица дополнила новым фото со съемки. Перед камерой она позировала в черных брюках палаццо, которые соединила с корсетом без бретелек. С распущенными волосами и многочисленными массивными аксессуарами Юлия Санина соблазнительно выгнулась назад, демонстрируя свою хрупкость и привлекательность. С нежным макияжем она устремила взгляд кверху, что придало кадру загадочности.