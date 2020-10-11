Фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина уже 9 лет замужем за музыкантом Валерием Бебко и воспитывает 4-летнего сына Даниила. Супруги мечтают о втором ребенке, однако пополнение в семье пока не входит в ближайшие планы звездных родителей.

По случаю 30-летия, которое Юлия Санина празднует сегодня, 11 октября, певица пригласила программу "Светская жизнь" и Екатерину Осадчую в свой роскошный дом. Именинница провела экскурсию по поместью площадью 300 квадратных метров с садом и огородом и впервые призналась, что в доме две детских комнаты. Как выяснилось, звезда хочет во второй раз стать мамой.

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Юлия Санина рассказала, что комната рядом с детской сына пока пустая. С мужем они мечтают, что вскоре обустроят там пространство для второго ребенка. Однако ближайшие два года беременность не входит в планы звездной семьи. Пока супруги активно развивают карьеру.

Я думаю, что еще год-два у нас немного другие планы, а там посмотрим. Мы любим детей, нам нравится думать, что у нас может быть большая семья с несколькими детьми, минимум двумя. Но карьеристы мы все же,

– подчеркнула певица.

Заметим, сейчас The Hardkiss на пике популярности и готовится уже в мае собрать свой первый НСК "Олимпийский". Фронтвумен группы громко заявляет о себе как об отдельной артистке, в частности, на "Танцах со звездами" и в дуэте с украинской поп-дивой Тиной Кароль.

Юлия Санина рассказала о воспитании сына

Артистка призналась, что воспитывает 4-летнего Даниила без нянь. Мальчик ходит в детсад, в который его возит отец, и имеет множество различных занятий.

Даня ходит в садик. Садик нас очень спасает и он его любит. Он там занимается дополнительно английским языком, айкидо. К нам приходит учитель по тхэквондо. Мы пробуем разные направления – вроде бы нравится,

– поделилась Юлия Санина.

Звездная мама отметила, что вместе с сыном они играют в настольные игры. Даниил обожает "Морской бой", в который играет с Юлией Саниной против отца. Певица заметила, что сын проводит много времени за развивающими играми, которые помогают изучать буквы и цифры, однако порой играет в PlayStation вместе с папой, что ей не очень нравится.

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