Фронтвумен группы The Hardkiss и участница шоу "Танцы со звездами "Юлия Санина пригласила ведущую Катю Осадчую со съемочной командой "светской жизни" в свой загородный дом. Звезда не только показала гостям свой роскошный дом, но и щедро угощала.

На личной странице в инстаграме певица Юлия Санина опубликовала новое сообщение, которым рассекретила подробности следующего выпуска программы "Светская жизнь". Для него она снялась со своей семьей – мужем и продюсером группы The Hardkiss Валерием Бебко и 4-летним сыном Даниилом.

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Телеведущей Кати Осадчей под прицелами камер Юлия Санина показала загородное поместье с большой территорией, детской площадкой и студией звукозаписи, в которой коллектив создает свои хиты. Однако интервью не обошлось без душевного застолья, которым звездная семья продемонстрировала свое гостеприимство.

Так, во время съемки мужчина Саниной Валерий Бебко готовил ужин и жарил стейки для домашних бургеров. Стол семья накрыла на террасе, а Катю Осадчую угощала еще и вином и фруктами.



Юлия Санина с семьей и Катя Осадчая / Фото Instagram / @the_hardkiss



Юлия Санина с мужем / Фото Instagram / @the_hardkiss



Муж Юлии Саниной / Фото Instagram / @the_hardkiss Муж Юлии Саниной / Фото Instagram / @the_hardkiss Образы Юлии Саниной и Кати Осадчей Для интервью артистка выбрала удобный повседневный образ. Она появилась перед камерами в объемном белом худи с разноцветными вставками, светлых джинсах и кроссовках. Юлия Санина позировала без макияжа и укладки, показав безупречную внешность. Катя Осадчая в кадре выглядела очень стильно. Она надела белые приталенные брюки, кофту оливкового цвета, которая идеально сочеталась с повязкой, которой ведущая дополнила прическу. Образ звезды завершили белые кроссовки и многочисленные цепочки на шее. Она прекрасно ладила как с мужем Юлии Саниной, так и с 4-летним сыном.



Юлия Санина и Катя Осадчая​ / Фото Instagram / @the_hardkiss



Юлия Санина с мужем и Катя Осадчая / Фото Instagram / @the_hardkiss