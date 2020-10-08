Фронтвумен гурту The Hardkiss та учасниця шоу "Танці з зірками" Юлія Саніна запросила ведучу Катю Осадчу зі знімальною командою "Світського життя" до свого заміського будинку. Зірка не лише показала гостям свій розкішний дім, а й щедро пригощала.

На особистій сторінці в інстаграмі співачка Юлія Саніна опублікувала новий допис, яким розсекретила подробиці наступного випуску програми "Світське життя". Для нього вона знялась зі своєю сім'єю – чоловіком і продюсером гурту The Hardkiss Валерієм Бебко та 4-річним сином Данилом.

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Телеведучій Каті Осадчій під прицілами камер Юлія Саніна показала заміський маєток з великою територією, дитячим майданчиком і студією звукозапису, у якій колектив створює свої хіти. Однак інтерв'ю не обійшлось без душевного застілля, яким зіркова родина продемонструвала свою гостинність.

Так, під час зйомки чоловік Саніної Валерій Бебко готував вечерю та смажив стейки для домашніх бургерів. Стіл сім'я накрила на терасі, а Катю Осадчу пригощала ще й вином і фруктами.



Юлія Саніна з сім'єю і Катя Осадча / Фото Instagram / @the_hardkiss



Юлія Саніна з чоловіком / Фото Instagram / @the_hardkiss



Чоловік Юлії Саніної / Фото Instagram / @the_hardkiss Чоловік Юлії Саніної / Фото Instagram / @the_hardkiss

Образи Юлії Саніної та Каті Осадчої

Для інтерв'ю артистка обрала зручний повсякденний образ. Вона з'явилась перед камерами в об'ємному білому худі з різнобарвними вставками, світлих джинсах і кросівках. Юлія Саніна позувала без макіяжу та укладки, показавши бездоганну зовнішність.

Катя Осадча в кадрі виглядала дуже стильно. Вона одягла білі приталені штани, кофту оливкового кольору, яка ідеально поєднувалась з пов'язкою, котрою ведуча доповнила зачіску. Образ зірки завершили білі кросівки і численні ланцюжки на шиї. Вона чудово ладила як з чоловіком Юлії Саніної, так і з 4-річним сином.



Юлія Саніна і Катя Осадча / Фото Instagram / @the_hardkiss



Юлія Саніна з чоловіком і Катя Осадча / Фото Instagram / @the_hardkiss