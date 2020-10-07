Гурт The Hardkiss за останні кілька років став одним з найпопулярніших українських колективів з шаленою підтримкою публіки. Фронтвумен Юлія Саніна зізналась, що від організаторів концертів музиканти вимагають немало та розсекретила райдер гурту.

Про вибагливість голлівудських зірок ширяться легенди, однак і вітчизняні артисти ретельно дбають про гарний прийом і належну атмосферу перед виходом на сцену. Юлія Саніна зізналась, що більшість вимог гурту The Hardkiss стосуються технічних нюансів, однак прискіпливо музиканти ставляться й до раціону. Про це інформує "Новий канал".

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Відома співачка та одна з фавориток шоу "Танці з зірками" Юлія Саніна наголосила, що їжа в райдері гурту має бути легкою, адже після концертів, які закінчуються переважно пізно, вони хочуть лише перекусити. Так, організатори мають подбати про те, аби в гримерці завжди був хумус з овочами і сухофрукти.

Як з'ясувалось, репетирувати перед концертом колектив The Hardkiss любить в тиші без сторонніх очей та камер, а на сцену гурт виходить лише тоді, як в залі погасне світло.

Раніше ми не дозволяли знімати на саундчеку. Зараз теж не любимо, коли хтось присутній на репетиції, для нас це інтимний процес. Просимо організаторів, щоб перед виходом групи на сцену в залі було темно й тихо,

– поділилась Юлія Саніна.

Крім того, The Hardkiss ніколи не виходить на сцену під пісні інших артистів та не любить, коли ведучі довго представляють гурт, перераховуючи всі досягнення, яких у музикантів немало.