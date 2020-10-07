Группа The Hardkiss за последние несколько лет стала одним из самых популярных украинских коллективов с бешеной поддержкой публики. Фронтвумен Юлия Санина призналась, что от организаторов концертов музыканты требуют немало и рассекретила райдер группы.

О прихотливости голливудских звезд ходят легенды, однако и отечественные артисты тщательно заботятся о хороший приеме и хорошей атмосфере перед выходом на сцену. Юлия Санина призналась, что большинство требований группы The Hardkiss касаются технических нюансов, однако придирчиво музыканты относятся и к рациону. Об этом информирует "Новый канал".

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Известная певица и одна из фавориток шоу "Танцы со звездами" Юлия Санина отметила, что еда в райдере группы должна быть легкой, ведь после концертов, которые заканчиваются преимущественно поздно, они хотят только перекусить. Так, организаторы должны позаботиться о том, чтобы в гримерке всегда был хумус с овощами и сухофрукты.

Как выяснилось, репетировать перед концертом коллектив The Hardkiss любит в тишине без посторонних глаз и камер, а на сцену группа выходит лишь тогда, как в зале погаснет свет.

Раньше мы не разрешали снимать на саундчеке. Сейчас тоже не любим, когда кто-то присутствует на репетиции, для нас это интимный процесс. Просим организаторов, чтобы перед выходом группы на сцену в зале было темно и тихо,

– поделилась Юлия Санина.

Кроме того, The Hardkiss никогда не выходит на сцену под песни других артистов и не любит, когда ведущие долго представляют группу, перечисляя все достижения, которых у музыкантов немало.