Солистка популярной украинской группы The Hardkiss Юлия Санина недавно посетила шоу "Дети против звезд". На нем она продемонстрировала смелый образ в водолазке и джинсовой куртке.

Популярная украинская певица Юлия Санина, солистка группы The Hardkiss и участница шоу "Танцы со звездами 2020" неизменно демонстрирует стильные образы. Новые фотографии она опубликовала на своей инстаграм-странице.

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Знаменитость посетила развлекательное шоу "Дети против звезд". На нем она и показала смелый и трендовый образ. Юлия Санина надела розовую водолазку, на которую накинула джинсовую куртку с неоновыми вставками спереди и вырезами на плечах. Look дополняли светлые брюки и кроссовки в тон.

Яркий аутфит Юлия соединила с прической, присущей стилю певицы: распущенные длинные волосы, забранные назад и заплетенные косами. Также Санина сделала яркий макияж. Она использовала бордовые и зеленые цвета теней, а губы накрасила насыщенной розовой помадой. Завершала образ длинная яркая серьга в одном ухе.

Получила огромное удовольствие и fun. Порция позитива от шоу "Дети против звезд",

– говорится в заметке Юлии Саниной.



Юлия Санина / Instagram / @the_hardkiss



Юлия Санина / Instagram / @the_hardkiss