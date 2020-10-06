Вокалистка рок-группы The Hardkiss Юлия Санина стала одной из участниц "Танцев со звездами 2020". Уже шесть недель она демонстрирует зрителям танцевальные способности и поражает эффектными постановками. В частности, артистка сделала несколько кадров с партнером Дмитрий Жуком за кулисами проекта.

Каждый выпуск "Танцев со звездами" вызывает активные обсуждения. В частности, внимание приковано к участникам проекта. За их аккаунтами в социальных сетях активно следят представители СМИ. Так, на личной странице в инстаграме Юлия Санина поделилась серией фотографий с шестого эфира.

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Пара позировала за кулисами. Юлия и Дмитрий исполнили необычайно чувственное и страстное контемпорари под песню "Вільна" в исполнении Тины Кароль.

Фото Юлии Саниной и Дмитрия Жука

Санина решила запечатлеть этот вечер в памяти и сделала несколько кадров с Дмитрием. Она предстала перед камерой в сценическом образе, где основное внимание сосредоточено на макияже, что подчеркнул ее проницательный взгляд. Также артистка эффектно позировала с танцовщиком, который за время проекта стал для нее настоящим другом. Именно он помог Юлии поверить в свои возможности и каждый раз выходить на паркет с впечатляющей постановкой.

Певица решила не подписывать фото текстом, а лишь добавила эмодзи в виде белого сердечка.

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"Танцы со звездами 2020" 6 выпуск: смотреть онлайн-выступление Юлии Саниной и Дмитрия Жука