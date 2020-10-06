Вокалістка українського рок-гурту The Hardkiss Юлія Саніна стала однією із учасниць "Танців з зірками 2020". Вже шість тижнів вона демонструє глядачам танцювальні здібності і вражає ефектними постановками. Зокрема, артистка зробила декілька кадрів із партнером Дмитро Жуком за лаштунками проєкту.

Кожен випуск "Танців з зірками" спричиняє викликає активні обговорення. Зокрема, увага прикута до учасників проєкту. За їхніми акаунтами у соціальних мережах активно слідкують представники ЗМІ. Так, на особистій сторінці в інстаграмі Юлія Саніна поділилася серією світлин з шостого ефіру.

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Пара позувала за лаштунками. Юлія і Дмитро виконали надзвичайно чуттєве і пристрасне контемпорарі під пісню "Вільна" у виконанні Тіни Кароль.

Фото Юлії Саніної і Дмитра Жука

Саніна вирішила закарбувати цей вечір в пам'яті і зробила декілька кадрів з Дмитром. Вона постала перед камерою у сценічному образі, де основна увага зосереджена на макіяжі, що підкреслив її проникливий погляд. Також артистка ефектно позувала з танцівником, який за час проєкту став для неї справжнім другом. Саме він допоміг Юлії повірити у свої можливості і щоразу виходити на паркет з вражаючою постановкою.

Співачка вирішила не підписувати фото текстом, а лише додала емоджі у вигляді білого сердечка.

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"Танці з зірками 2020" 6 випуск: дивитись онлайн – виступ Юлії Саніної та Дмитра Жука