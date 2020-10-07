Солістка популярного українського гурту The Hardkiss Юлія Саніна нещодавно відвідала шоу "Діти проти зірок". На ньому вона продемонструвала сміливий образ у водолазці та джинсовій куртці.

Популярна українська співачка Юлія Саніна, солістка гурту The Hardkiss та учасниця шоу "Танці з зірками 2020" незмінно демонструє стильні образи. Нові світлини вона опублікувала на своїй інстаграм-сторінці.

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Знаменитість відвідала розважальне шоу "Діти проти зірок". На ньому вона і показала сміливий та трендовий образ. Юлія Саніна вдягнула рожеву водолазку, на яку накинула джинсову куртку з неоновими вставками спереду та вирізами на плечах. Look доповнювали світлі штани та кросівки в тон.

Яскравий аутфіт Юлія поєднала із зачіскою, що притаманна стилю співачки: розпущене довге волосся, забране назад заплетеними косами. Також Саніна зробила яскравий макіяж. На очах вона поєднала бордові й зелені кольори та нафарбувала губи насиченою рожевою помадою. Завершувала образ довга яскрава сережка в одному вусі.

Отримала величезне задоволення і fun. Порція позитиву від шоу "Діти проти зірок",

– йдеться в дописі Юлії Саніної.



Юлія Саніна / Instagram / @the_hardkiss



Юлія Саніна / Instagram / @the_hardkiss