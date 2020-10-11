Фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна вже 9 років одружена з музикантом Валерієм Бебко та виховує 4-річного сина Данила. Подружжя мріє про другу дитину, однак поповнення в сім'ї наразі не входить в найближчі плани зіркових батьків.

З нагоди 30-річчя, яке Юлія Саніна святкує сьогодні, 11 жовтня, співачка запросила програму "Світське життя" і Катерину Осадчу до свого розкішного будинку. Іменинниця провела екскурсію маєтком площею 300 квадратних метрів з садом і городом та вперше зізналась, що в оселі дві дитячих кімнати. Як з'ясувалось, зірка хоче вдруге стати мамою.

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Юлія Саніна розповіла, що кімната поруч з дитячою сина, поки порожня. З чоловіком вони мріють, що невдовзі облаштують там простір для другої дитини. Однак найближчих два роки вагітність не входить у плани зіркової родини. Поки подружжя активно розвиває кар'єру.

Я думаю, що ще рік-два у нас трохи інші плани, а там подивимось. Ми любимо дітей, нам подобається думати, що у нас може бути велика родина з кількома дітьми, мінімум двома. Але кар'єристи ми все ж таки,

– наголосила співачка.

Зауважимо, зараз The Hardkiss на піку популярності та готується вже в травні зібрати свій перший НСК "Олімпійський". Фронтвумен гурту гучно заявляє про себе як про окрему артистку, зокрема на "Танцях з зірками" та в дуеті з українською попдівою Тіною Кароль.

Юлія Саніна розповіла про виховання сина

Артистка зізналась, що виховує 4-річного Данила без нянь. Хлопчик ходить у дитсадок, у який його возить батько, та має безліч різних занять.

Даня ходить в садочок. Садок нас дуже рятує і він його любить. Він там займається додатково англійською мовою, айкідо. До нас приходить вчитель з тхеквондо. Ми пробуємо різні напрямки і, нібито, подобається,

– поділилась Юлія Саніна.

Зіркова матуся наголосила, що разом з сином вони грають в настільні ігри. Данило обожнює "Морський бій", у який грає з Юлією Саніною проти батька. Співачка зауважила, що син проводить багато часу за іграми, які розвивають, допомагають вивчати букви та цифри, однак часом PlayStation разом з татом, що їй не дуже подобається.

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