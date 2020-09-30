Понад три тижні тому артист і учасник шоу "Х-Фактор" Микита Ломакін захворів на коронавірус. Сьогодні, 30 вересня, співак заявив, що тест на COVID-19 показав негативний результат, а всі симптоми вже відступили.

Про подолання коронавірусу Микита Ломакін повідомив в інстаграм-сторіс. Він розповів, що має офіційне підтвердження свого одужання – негативний результат ПЛР-тесту.

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У мене є довідка повністю здорової людини, яка не передає коронавірус, яка не кашляє, не чхає, може вас нюхати і відчувати ваш запах,

– наголосив Микита Ломакін.

Про зараження коронавірусом співак повідомив 7 вересня. Тоді він зізнався, що про хворобу дізнався випадково, адже не відчував жодних симптомів COVID-19. Здати тест Микита Ломакін вирішив лише тому, що температура 37-37,3 у нього трималась понад два тижні.

У мережі артист не ділився тим, як протікає коронавірус. Однак, судячи з його слів у відеозверненні до фанів, згодом з симптомів COVID-19 у нього був кашель і втрата нюху. Зараз Микита Ломакін цілком здоровий і готовий займатися вокалом.