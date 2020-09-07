22-річний український співак та учасник шоу "Х-Фактор" Микита Ломакін заразився коронавірусом. Артист зізнався, що жодних симптомів хвороби не відчуває й почувається чудово.

На особистій сторінці в інстаграмі співак, який виступає під псевдонімом Nikita Lomakin, опублікував фото зі своєї квартири та оголосив, що хворий на коронавірус. Микита Ломакін розповів, що тест на COVID-19 показав позитивний результат, однак без лабораторного підтвердження він навіть не здогадувався б про недугу.

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Артист зізнався, хвороба у нього протікає безсимптомно. Здати тест на коронавірус він вирішив лише через те, що температура 37-37,3 у нього тримається вже понад два тижні.

Я коронавірусний. Почуваюсь більш ніж добре. Якби не зробив тест, навіть і не зрозумів би, що хворію,

– поділився Микита Ломакін.

Співак сподівається, що жодним симптомів COVID-19 не відчуватиме й надалі. Схоже, єдине, що засмутило юнака – самоізоляція: "Буду стирчати вдома, поки мені не скажуть, що я здоровий".

На фото Микита Ломакін постав у худі персикового кольору та бордових шортах на кухні своєї квартири. У руках він тримав лимон та імбир, якими зазвичай лікуються від респіраторних захворювань. Судячи з усього, жодних медикаментів артист не приймає, а лише дотримується соціального дистанціювання.