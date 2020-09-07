22-летний украинский певец и участник шоу "Х-Фактор" Никита Ломакин заразился коронавирусом. Артист признался, что никаких симптомов болезни не ощущает и чувствует себя прекрасно.

На личной странице в инстаграме певец, который выступает под псевдонимом Nikita Lomakin, опубликовал фото со своей квартиры и объявил, что больнен коронавирусом. Никита Ломакин рассказал, что тест на COVID-19 показал положительный результат, однако без лабораторного подтверждения он даже не догадывался бы о болезни.

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Артист признался, болезнь у него протекает бессимптомно. Сдать тест на коронавирус он решил только из-за того, что температура 37 – 37, 3 у него держится уже больше двух недель.

Я коронавирусный. Чувствую себя более чем хорошо. Если бы не сделал тест, даже и не понял бы, что болею,

– поделился Никита Ломакин.

Певец надеется, что никаких симптомов COVID-19 не будет чувствовать и дальше. Похоже, единственное, что расстроило юношу – самоизоляция: "Буду торчать дома, пока мне не скажут, что я здоров".

На фото Никита Ломакин предстал в худи персикового цвета и бордовых шортах на кухне своей квартиры. В руках он держал лимон и имбирь, которыми обычно лечатся от респираторных заболеваний. Судя по всему, никаких медикаментов артист не принимает, а лишь соблюдает социальное дистанцирование.