Более трех недель назад артист и участник шоу "Х-Фактор" Никита Ломакин заболел коронавирусом. Сегодня, 30 сентября, певец заявил, что тест на COVID-19 показал отрицательный результат, а все симптомы уже отступили.

О преодолении коронавируса Никита Ломакин сообщил в инстаграм-сторис. Он рассказал, что имеет официальное подтверждение своего выздоровления – отрицательный результат ПЦР-теста.

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В меня есть справка полностью здорового человека, который не передает коронавирус, не кашляет, не чихает, может вас нюхать и чувствовать ваш запах,

– отметил Никита Ломакин.

О заражении коронавирусом певец сообщил 7 сентября. Тогда он признался, что о болезни узнал случайно, ведь не чувствовал никаких симптомов COVID-19. Сдать тест Никита Ломакин решил только потому, что температура 37-37,3 у него держалась более двух недель.

В сети артист не делился тем, как протекает коронавирус. Однако, судя по его словам в видеообращении к фанам, впоследствии из симптомов COVID-19 у него был кашель и потеря обоняния. Сейчас Никита Ломакин вполне здоров и готов заниматься вокалом.