Українська телеведуча більше тижня відпочиває у Туреччині з родиною. Вона залюбки ділиться милими фото з синами на тлі дивовижних краєвидів.

У відпустці Катя має змогу проводити багато часу своїй сім'ї. Її чоловік, Юрій Горбунов, повернувся до України для зйомок 3 сезону "Скаженого весілля". Тож ведуча "Світського життя" приділяє максимальну кількість часу 17-річному Іллі та 3-річному Івану. У своєму інстаграмі зірка поділилась фото, де вона з Іванком сидять на спортивному коврику.

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Разом вони займалися йогою. Катя стверджує, що йога – прекрасний час бути разом. Також жінка зізналась, що вони працюють за спільною програмою для батьків та дітей.

На світлині вона одягнена у білу майку та короткі спортивні шорти. Також знаменитість похизувалась натуральною вродою: на фото вона без макіяжу, а волосся зібрала в акуратний пучок.



Катя Осадча з сином Іваном займаються йогою / Instagram / @kosadcha



Катя Осадча з сином Іваном / Instagram / @kosadcha

У коментарях підписники висловлюють нерозуміння того, що Осадча не показує обличчя синів. Катя вже частіше публікує світлини з дітьми. Однак, їхні лиця прикриті кепкою або хлопці обернуті спиною до об'єктива. Нещодавно ведуча поділилась фото із старшим сином Іллею.