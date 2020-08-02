Зіркова телеведуча виховує двох синів – 3-річного Івана від чоловіка Юрія Горбунова та 17-річного Іллю. Проте спільні кадри Каті Осадчої зі старшим нащадком – справжня рідкість. З нагоди іменин знаменита матуся все ж зробила виняток й сфотографувалась з хлопцем.

Катя Осадча та Юрій Горбунов давно підкорили публіку сімейною злагодою та гармонією. Ведуча народила чоловіку первістка Івана, проте сама стала мамою вдруге. 19-річною зірка народила сина Іллю у першому шлюбі з народним депутатом України Олегом Поліщуком. Хлопець рідко з'являється в інстаграмі Осадчої, проте кілька годин тому ведуча поширила зворушливий спільний кадр.

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Якщо обличчя молодшого сина Івана пара не показує в мережі з власної ініціативи, то 17-річний Ілля вирішив відмовитися від публічного життя самостійно. Зараз Катя Осадча разом з чоловіком Юрієм Горбуновим та дітьми перебуває в Туреччині й вперше на відпочинку вирішила сфотографуватися з дорослим сином.

Як з'ясувалось, Ілля проти зйомок, тому позував поряд з мамою, обернений спиною до камери, а публікацію зірці довелось узгоджувати з сином. Присвятила рідкісне фото Осадча до Дня ангела Іллі.

"Іллі, Ілюші, Ілюхи! Вітаємо з Днем ангела! Нехай вас береже янгол-охоронець від усіх негараздів і береже ваше здоров'я. Фото узгоджене з іменинником. На кепці красномовний напис "no photo", – прокоментувала ведуча.

На курорті Катя Осадча відпочивала у білій сукні вільного крою з мереживними вставками. Напівпрозоре вбрання вона доповнила солом'яним капелюхом, гумовими капцями та масивними сонцезахисними окулярами. Син, який зростом перегнав зіркову маму, був у блакитних шортах та смугастій футболці, а на мокре волосся одягнув кепку.

Про Іллю відомо мало. Раніше дідусь хлопця розповідав, що старший онук активно займається спортом. Він мріє здобути освіту програміста в США, а в Україні готувався до вступу за кордон, вивчаючи шкільну програму англійською.