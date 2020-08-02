Звездная телеведущая воспитывает двух сыновей – 3-летнего Ивана от мужа Юрия Горбунова и 17-летнего Илью. Однако совместные кадры Кати Осадчей со старшим отпрыском – настоящая редкость. По случаю именин знаменитая мамочка все же сделала исключение и сфотографировалась с парнем.

Катя Осадчая и Юрий Горбунов давно покорили публику семейным согласием и гармонией. Ведущая родила мужу первенца Ивана, однако сама стала мамой во второй раз. 19-летней звезда родила сына Илью в первом браке с народным депутатом Украины Олегом Полищуком. Парень редко появляется в Инстаграме Осадчей, однако несколько часов назад ведущая распространила трогательный совместный кадр.

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Если лицо младшего сына Ивана пара не показывает в сети по собственной инициативе, то 17-летний Илья решил отказаться от публичной жизни самостоятельно. Сейчас Катя Осадчая вместе с мужем Юрием Горбуновым и детьми находится в Турции и впервые на отдыхе решила сфотографироваться со взрослым сыном.

Как выяснилось, Илья против съемок, поэтому позировал рядом с мамой, обращенный спиной к камере, а публикацию звезде пришлось согласовывать с сыном. Посвятила редкое фото Осадчая ко дню ангела Ильи.

"Ильи, Илюши, Илюхи! Поздравляем с Днем ангела! Пусть вас хранит ангел-хранитель от всех бед и бережет ваше здоровье. Фото согласованное с именинником. На кепке красноречивый надпись "no photo", – прокомментировала ведущая.

На курорте Катя Осадчая отдыхала в белом платье свободного кроя с кружевными вставками. Полупрозрачное одеяние она дополнила соломенной шляпой, резиновыми тапочками и массивными солнцезащитными очками. Сын, который ростом перегнал звездную маму, был в голубых шортах и полосатой футболке, а на влажные волосы и надел кепку.

Об Илье известно мало. Раньше дедушка парня рассказывал, что старший внук активно занимается спортом. Он мечтает получить образование программиста в США, а в Украине готовился к поступлению за рубеж, изучая школьную программу на английском.