Звездные чета украинских телеведущих Кати Осадчей и Юрия Горбунова весь период карантина путешествовали по Украине. Недавно пара отправилась на отдых в солнечную Турцию, где сделала живописные фото на берегу моря со своим сыном Иваном.

Из-за пандемии коронавируса Катя и Юрий изучали места в Украине, в которых не были раньше. После ослабления карантина, супруги продолжали путешествовать по Киевщине и посещать интересные локации недалеко от дома. После открытия границ, влюбленные решили таки отправиться на отдых семьей в Турцию.

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На своей личной странице в инстаграме Катя Осадчая опубликовала подборку фотографий, на которых показала, как она играет со своим сыном.

Осадчая предстала перед камерой в черном купальнике без завязок. Шею украшало золотое украшение Guzema Jewelry. Юрий Горбунов позировал в соломенной шляпе.

"На отдыхе с ребенком родители главные аниматоры: копать, строить, лепить, рисовать, но за что люблю Турцию, здесь дети главные отдыхающие и родителям существенно легче. Ивану обустроили собственную игровую зону в помещении, подобрали игрушки по возрасту и ждут в детском клубе, можно загорать спокойно", – написала Осадчая.

Для просмотра всех фотографий листайте вправо:

Стоит добавить, что Юрий и Катя таки не решились еще показать лицо своего сына, поэтому фотографируют его только тогда, когда мальчик обращен к камере спиной.

Фотографией с отдыха также поделился на своей странице в инстаграме Юрий Горбунов. Он опубликовал кадр, на котором влюбленные счастливо улыбались плавая в море. Известно, что Катя является сторонницей естественной красоты. Она не боится стоять перед камерой без макияжа и часто публикует снимки, где на лице нет косметики.

Когда вместо полноценного отпуска есть всего несколько дней, надо эти дни провести в красивых местах",

– отметил Юрий Горбунов.