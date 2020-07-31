Зіркове подружжя українських телеведучих Каті Осадчої та Юрія Горбунова увесь період карантину мандрували Україною. Нещодавно пара відправилася на відпочинок до сонячної Туреччини, де зробила мальовничі фото на березі моря зі своїм сином Іваном.

Через пандемію коронавірусу Катя та Юрій вивчали місця в Україні, в яких не були раніше. Після послаблення карантину, подружжя продовжувало подорожувати Київщиною та відвідувати цікаві локації неподалік дому. Після відкриття кордонів, закохані вирішили таки відправитися на відпочинок сім’єю до Туреччини.

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На своїй особистій сторінці в інстаграмі Катя Осадча опублікувала добірку світлин, на яких показала, як вона грається зі своїм сином.

Осадча постала перед камерою в чорному купальнику без зав’язок. Шию прикрашала золота прикраса Guzema Jewelry. Юрій Горбунов позував у солом’яному капелюсі.

"На відпочинку з дитиною батьки головні аніматори: копати, будувати, ліпити, малювати, але за що люблю Туреччину, тут діти головні відпочиваючі і батькам суттєво легше. Івану облаштували власну ігрову зону в помешканні, підібрали іграшки по віку і чекають в дитячому клубі, можна засмагати спокійно", – написала Осадча.

Для перегляду всіх фотографій гортайте праворуч:

Варто додати, що Юрій та Катя таки не наважилися ще показати обличчя свого сина, тож фотографують його лише тоді, коли хлопчик обернений до камери спиною.

Світлиною з відпочинку також поділився на своїй сторінці в інстаграмі Юрій Горбунов. Він опублікував кадр, на якому закохані щасливо посміхалися плаваючи в морі. Відомо, що Катя є прихильницею природної краси. Вона не боїться поставати перед камерою без макіяжу і часто оприлюднює знімки, де на обличчі немає косметики.

Коли замість повноцінної відпустки є всього кілька днів, треба ці дні провести в красивих місцях",

– зазначив Юрій Горбунов.