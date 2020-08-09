Телеведуча Катя Осадча понад тиждень насолоджується Туреччною. На відпочинку вона встигла продемонструвати безліч бездоганних літніх образів. Для пляжу вона обрала яскраву рожеву сукню та показала, як прогулюється у ній за руку з молодшим сином Іваном.

Катя Осадча влаштувала закордонну відпустку з синами – 17-річним Іллею та 3-річним Іваном і чоловіком Юрієм Горбуновим. Якщо коханий вже повернувся до України задля зйомок 3 сезону комедії "Скажене весілля", то дружина з дітьми продовжує насолоджуватись морем. В інстаграмі ведуча показала, як прогулюється за руку з молодшим сином у розкішній рожевій сукні.

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Знаменитість, яка тривалий час тримала сина подалі від камер й досі приховує обличчя малюка від публіки, все частіше публікує світлини з Іваном. Схоже, до зйомок з батьками хлопчик звик і перед об'єктивом почувається вільно. Осадча показала, як за руку з ним прямує засмагати на пляжі, а дорогою до моря влаштувала фотосесію й собі серед фантастичних видів розкішного комплексу відпочинку.



Катя Осадча з сином Іваном / Фото Instagram / @kosadcha



Катя Осадча з сином Іваном / Фото Instagram / @kosadcha

Образ Каті Осадчої

Для пляжу ведуча обрала бездоганну сукню рожевого кольору, яка стала справжнім трендом цього літнього сезону. Вбрання довжини міді на тонких бретелях з широким низом у вигляді воланів дозволяє не лише почуватись комфортно у спеку, а й чудово підкреслює легкість та жіночність. Катя Осадча ефектно кружляла у ньому на алеї поблизу басейну.

Волосся зірка зібрала у високий пучок, а обличчя приховала за сонцезахисними окулярами. Стильним аксесуаром став великий капелюшок від українського дизайнера Руслана Багінського, який довершує look світових знаменитостей. Крім того, на пляж Катя Осадча прихопила плетену сумку.



Катя Осадча у рожевій сукні / Фото Instagram / @kosadcha