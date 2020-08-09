Телеведущая Катя Осадчая больше недели наслаждается Турцией. На отдыхе она успела продемонстрировать множество безупречных летних образов. Для пляжа она выбрала яркое розовое платье и показала, как прогуливается в нем за руку с младшим сыном Иваном.

Катя Осадчая устроила зарубежный отпуск с сыновьями – 17-летним Ильей и 3-летним Иваном и мужем Юрием Горбуновым. Если любимый уже вернулся в Украину ради съемок 3 сезона комедии "Бешеная свадьба", то жена с детьми продолжает наслаждаться морем. В инстаграме ведущая показала, как прогуливается за руку с младшим сыном в роскошном розовом платье.

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Знаменитость, которая длительное время держала сына подальше от камер и до сих пор скрывает лицо малыша от публики, все чаще публикует фотографии с Иваном. Похоже, к съемкам с родителями мальчик привык и перед объективом чувствует себя свободно. Осадчая показала, как за руку с ним следует загорать на пляже, а по дороге к морю устроила фотосессию и себе среди фантастических видов роскошного комплекса отдыха.



Катя Осадчая с сыном Иваном / Фото Instagram / @kosadcha



Катя Осадчая с сыном Иваном / Фото Instagram / @kosadcha

Образ Кати Осадчей

Для пляжа ведущая выбрала безупречное платье розового цвета, которое стало настоящим трендом этого летнего сезона. Наряд длины миди на тонких бретелях с широким низом в виде воланов позволяет не только чувствовать себя комфортно в жару, но и прекрасно подчеркивает легкость и женственность. Катя Осадчая эффектно кружила в нем на аллее вблизи бассейна.

Волосы звезда собрала в высокий пучок, а лицо скрыла за солнцезащитными очками. Стильным аксессуаром стала большая шляпка от украинского дизайнера Руслана Багинского, которая довершает look мировых знаменитостей. Кроме того, на пляж Катя Осадчая прихватила плетеную сумку.



Катя Осадча в розовом платье / Фото Instagram / @kosadcha