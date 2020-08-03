Звездная семья в полном составе отдыхает в Турции. Если Катя Осадчая и Юрий Горбунов с радостью фотографируются с общим сыном Иваном, то старший сын ведущей от первого брака отказывается от съемок. Поэтому общий кадр двух детей и любимого мужа появился в сети впервые.

Катя Осадчая вместе с сыновьями и Юрием Горбуновым наслаждается отдыхом в Турции. Инстаграм-профиль звезды чуть ли не ежедневно пополняется новыми фото, на которых ведущая загорает на берегу Средиземного моря и демонстрирует безупречные пляжные образы. Однако немало шума в сети наделал кадр, на котором вместе предстали самые главные мужчины в жизни Осадчей – любимый и двое сыновей.

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Фото звездная мама опубликовала в инстаграм-сторис во время вечерней прогулки роскошным комплексом отдыха. Так, вблизи голубого бассейна она сфотографировала мужа в светлых штанах и черном джемпере с 3-летним Иваном на руках. Рядом стоял 17-летний Илья, который ростом перегнал знаменитого шоумена. Парень был одет в шорты, голубую рубашку и кроссовки.

Если лицо младшего сына Катя Осадчая умышленно скрывает от камер, то старший обернулся от объектива по собственной инициативе. В сети сохранились фото юноши лишь 7-летней давности, поэтому поклонники могут только предполагать, как сейчас выглядит сын звезды. Из последних кадров видно лишь то, что Илья отпустил волосы.

Муж и сыновья Кати Осадчей / Instagram Stories / @kosadcha

Это фото – настоящая редкость. Значительно чаще с родителями появляется в кадре Иван. Катя Осадчая и Юрий Горбунов на отдыхе не ограничиваются лишь купаниями в море, но и часто ездят на экскурсии. Если малыш не демонстрирует свои эмоции на камеру, то мама и папа, похоже, с радостью открывают для него новое. А на последней совместной фотографии знаменитые родители даже засветили черты лица мальчика, который раньше позировал преимущественно спиной к фотографу.