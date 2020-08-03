Зіркова сім'я у повному складі відпочиває в Туреччині. Якщо Катя Осадча та Юрій Горбунов з радістю фотографуються зі спільним сином Іваном, то старший син ведучої від першого шлюбу відмовляється від зйомок. Тому спільний кадр двох дітей і коханого чоловіка з'явився у мережі вперше.

Катя Осадча разом з синами та Юрієм Горбуновим насолоджується відпочинком у Туреччині. Інстаграм-профіль зірки ледь не щодня поповнюється новими фото, на яких ведуча засмагає на березі Середземного моря та демонструє бездоганні пляжні образи. Проте чимало шуму в мережі наробив кадр, на якому разом постали найголовніші чоловіки в житті Осадчої – коханий та двоє синів.

До теми Катя Осадча показала дорослого сина від першого шлюбу: рідкісне фото

Фото зіркова мама опублікувала в інстаграм-сторіс під час вечірньої прогулянки розкішним комплексом відпочинку. Так, поблизу блакитного басейну вона зазнімкувала чоловіка у світлих штанах і чорному джемпері з 3-річним Іваном на руках. Поряд стояв 17-річний Ілля, який зростом перегнав знаменитого шоумена. Хлопець був одягнений у шорти, блакитну сорочку та кросівки.

Якщо обличчя молодшого сина Катя Осадча зумисне приховує від камер, то старший обернувся від об'єктива з власної ініціативи. У мережі збереглися фото юнака лише 7-річної давнини, тому прихильники можуть лише припускати, як зараз виглядає син зірки. З останніх кадрів видно лише те, що Ілля відпустив волосся.



Чоловік та сини Каті Осадчої / Instagram Stories / @kosadcha

Це фото – справжня рідкість. Значно частіше з батьками з'являється в кадрі Іван. Катя Осадча та Юрій Горбунов на відпочинку не обмежуються лише купаннями в морі, а й часто їздять на екскурсії. Якщо малюк не демонструє свої емоції на камеру, то мама й тато, схоже, з радістю відкривають для нього нове. А на останній спільній світлині знамениті батьки навіть засвітили риси обличчя хлопчика, який раніше позував переважно спиною до фотографа.