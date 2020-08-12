Украинская телеведущая больше недели отдыхает в Турции с семьей. Она охотно делится милыми фото с сыновьями на фоне удивительных пейзажей.

В отпуске Катя имеет возможность проводить много времени своей семьей. Ее муж, Юрий Горбунов, вернулся в Украину для съемок 3 сезона "Бешеной свадьбы". Поэтому ведущая "Светской жизни" уделяет максимальное количество времени 17-летнему Илье и 3-летнему Ивану. В своем инстаграме звезда поделилась фото, где она с Иваном сидят на спортивном коврике.

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Вместе они занимались йогой. Катя утверждает, что йога – прекрасное время быть вместе. Также женщина призналась, что они работают по общей программе для родителей и детей.

На фотографии она одета в белую майку и короткие спортивные шорты. Также знаменитость похвасталась натуральной красотой: на фото она без макияжа, а волосы собрала в аккуратный пучок.



Катя Осадчая с сыном Иваном занимаются йогой / Instagram / @kosadcha



Катя Осадчая с сыном Иваном / Instagram / @kosadcha

В комментариях подписчики выражают непонимание того, что Осадчая не показывает лица сыновей. Катя уже чаще публикует фотографии с детьми. Однако, их лица прикрыты кепкой или ребята обращены спиной к объективу. Недавно ведущая поделилась фото со старшим сыном Ильей.