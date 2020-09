Популярна українська сівачка Настя Каменських щодня демонструє фанам нові образи. Цього разу вона зняла відео, де показала у всіх деталях показала свій look of the day.

Успішна українська співачка Настя Каменських, що виступає під псевдонімом NK, постійно розвиває свій інстаграм-блог. Зірка ділиться з своїми фоловерами цікавими моментами з свого життя та трендовими образами. Цікаво Дружина Дмитра Комарова Олександра Кучеренко приміряла шкіряне вбрання - фото Настя Каменських вирішила здивувати шанувальників, тому опублікувала не світлину, а відео. На ньому вона показує всі деталі свого нового образу. Зараз зірка відпочиває в Туреччині, тому, ймовірно, ролик був знятий саме там. Look Насті Каменських Знаменитість позувала перед камерою у помаранчевій блузці, яку Настя зав'язала на талії. До неї вона підібрала білу спідницю довжини міді з сріблястими ґудзиками. Співачка залишила її розстібнутою трохи вище коліна. Свій образ Каменських доповнила невеличкою білою сумочкою та бежевими босоніжками на підборах. До аутфіту зірка підібрала прикраси: тонкі браслети, сережки та ланцюжок з підвіскою. Настя зав'язала кучеряве волосся у хвіст та зробила нюдовий макіяж. Кожна жінка має свій секрет. Який твій?

– написала під відео Каменських. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) 29 Сен 2020 в 9:43 PDT