Українська телеведуча та дружина Дмитра Комарова повсякчас вражає публіку гарними образами. Цього разу вона приміряла шкіряне вбрання та похизувалась зухвалим образом.

Відома українська телеведуча Олександра Кучеренко добре знається на стилі, тому завжди демонструє шанувальникам трендові образи. Світлинами вона ділиться на своїй сторінці в інстаграмі.

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Дружина Дмитра Комарова постала перед камерою на тлі Маріїнського палацу в Києві. Вона тримала в руці планшет та похизувалась бездоганною фігурою.

Look Олександри Кучеренко

Для виходу у світ Олександра обрала шкіряний total-look. Телеведуча одягнула ніжно-коричневі штани, що продемонстрували стрункі ноги Кучеренко. Також вона обрала стильний жакет кольору тіффані з прикрашенням.

Образ ведучої доповнили бежеві туфлі-човники на високих підборах. Яскравий та трендовий аутфіт Олександра завершила нюдовим макіяжем, але, щоб додати кольору, вона нафарбувала губи червоною помадою.

Гарний образ ведучої, схоже, позитивно оцінили фоловери. "Принцеса", "Ви красуня", "Неймовірна", "Яка гарна", "Круто", "Шикарна", – написали шанувальники в коментарях.



Олександра Кучеренко / Instagram / @aakucherenko