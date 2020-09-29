Украинская телеведущая и жена Дмитрия Комарова постоянно поражает публику красивыми образами. На этот раз она примерила кожаный наряд и похвасталась дерзким образом.

Известная украинская телеведущая Александра Кучеренко хорошо разбирается в стиле, поэтому всегда демонстрирует поклонникам трендовые образы. Фотографиями она делится на своей странице в инстаграме.

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Жена Дмитрия Комарова предстала перед камерой на фоне Мариинского дворца в Киеве. Она держала в руке планшет и похвасталась безупречной фигурой.

Look Александры Кучеренко

Для выхода в свет Александра выбрала кожаный total-look. Телеведущая надела нежно-коричневые брюки, продемонстрировавшие стройные ноги Кучеренко. Также она выбрала стильный жакет цвета Тиффани с украшением.

Образ ведущей дополнили бежевые туфли-лодочки на высоком каблуке. Яркий и трендовый аутфит Александра завершила нюдовым макияжем, но, чтобы добавить цвета, она накрасила губы красной помадой.

Красивый образ ведущей, похоже, положительно оценили фолловеры. "Принцесса", "Вы красавица", "Невероятная", "Какая красивая", "Круто", "Шикарная", – написали поклонники в комментариях.



Александра Кучеренко / Instagram / @aakucherenko