Украинская ведущая и жена Дмитрия Комарова Александра Кучеренко часто поражает поклонников невероятными образами. Она всегда доказывает, что является настоящей модницей.

Украинская модель, телеведущая и обладательница титула "Мисс Украина 2016" Александра Кучеренко очаровала сеть летней фотосессией. Ее невероятные результаты она опубликовала на странице в инстаграме.

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Александра Кучеренко снялась в фотосессии еще летом. Так своеобразно она запечатлела в памяти последние теплые дни.

Нежный look Александры Кучеренко

Перед камерой модель предстала перед фонтаном в молочном платье. Ее атласный верх подчеркивает хрупкую фигуру девушки, а вырез полупрозрачной юбки достиг бедер, поэтому Александра похвасталась стройными ножками.

Образ Александры дополнила черно-белая шляпа в полоску и босоножки энкл-стреп на высоком каблуке. Длинные волосы ведущая уложила пышными локонами. Изящный look завершил макияж: коричневые тени на глазах и темно-розовая помада.

Ловлю последние лучи лета 2020. Солнечных выходных вам, друзья,

– пожелала Александра под фотографиями.



Александра Кучеренко в нежном образе / Instagram / @aakucherenko

Поклонники положительно оценили фото Кучеренко: "Шикарное фото! Вы на нем невероятные", "Самая красивая", "Божье создание", "Красавица", "Очень женственный и красивый образ".



Александра Кучеренко в нежном образе / Instagram / @aakucherenko