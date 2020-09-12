Українська ведуча та дружина Дмитра Комарова Олександра Кучеренко часто вражає шанувальників неймовірними образами. Вона завжди доводить, що є справжньою модницею.

Українська модель, телеведуча та володарка титулу "Міс Україна 2016" Олександра Кучеренко зачарувала мережу літньою фотосесією. Її неймовірні результати вона опублікувала на сторінці в інстаграмі.

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Олександра Кучеренко знялась у фотосесії ще влітку. Так своєрідно вона закарбувала в пам'яті останні теплі дні.

Ніжний look Олександри Кучеренко

Перед камерою модель постала перед фонтаном у молочній сукні. Її атласний верх підкреслює тендітну фігуру дівчини, а виріз напівпрозорої спідниці досягнув стегон, тож Олександра похизувалась стрункими ніжками.

Образ Олександри доповнив чорно-білий капелюх в смужку та босоніжки енкл-стреп на високих підборах. Довге волосся ведуча вклала пишними локонами. Витончений look завершив макіяж: коричневі тіні на очах та темно-рожева помада.

Ловлю останні промені літа 2020. Сонячних вихідних вам, друзі,

– побажала Олександра під світлинами.



Олександра Кучеренко в ніжному образі / Instagram / @aakucherenko

Шанувальники позитивно оцінили фото Кучеренко: "Шикарне фото! Ви на ньому неймовірні", "Найкрасивіша", "Боже створіння", "Красуня", "Дуже жіночний і красивий образ".



Олександра Кучеренко в ніжному образі / Instagram / @aakucherenko