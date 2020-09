Популярная украинская певица Настя Каменских ежедневно демонстрирует фанам новые образы. На этот раз она сняла видео, где во всех деталях показала свой look of the day.

Успешная украинская певица Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, постоянно развивает свой инстаграм-блог. Звезда делится со своими фолловерами интересными моментами из своей жизни и трендовыми образами. Интересно Жена Дмитрия Комарова Александра Кучеренко примерила кожаный наряд – фото Настя Каменских решила удивить поклонников, поэтому опубликовала не фотографию, а видео. На нем она показывает все детали своего нового образа. Сейчас звезда отдыхает в Турции, поэтому, вероятно, ролик был снят именно там. Look Насти Каменских Знаменитость позировала перед камерой в оранжевой блузке, которую Настя завязала на талии. К ней она подобрала белую юбку длины миди с серебристыми пуговицами. Певица оставила ее расстегнутой чуть выше колена. Свой образ Каменских дополнила небольшой белой сумочкой и бежевыми босоножками на каблуке. К аутфиту звезда подобрала украшения: тонкие браслеты, серьги и цепочку с подвеской. Настя завязала вьющиеся волосы в хвост и сделала нюдовый макияж. У каждой женщины есть свой секрет. Какой твой?

– написала под видео Каменских. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) 29 Сен 2020 в 9:43 PDT