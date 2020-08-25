Спадкоємець журналу Playboy Купер Гефнер вперше став батьком
Син засновника еротичного журналу Playboy Купер Гефнер вперше став батьком. Його дружина Скарлетт Бірн народила донечку. Радісна подія відбулась 24 серпня, про що повідомив сам чоловік в мережі.
На своїй інстаграм-сторінці 28-річний Купер Гефнер залишив миловидне фото, на якому мічно обіймає та цілує кохану дружину і новонароджену доньку. Пологи відбулись у Лос-Анджелесі.
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О 17:23 Скарлетт і я привітали нашу дочку Бетсі Роуз Гефнер. Ми переповнені вдячністю, любов'ю і радістю,
– написав у своєму дописі щасливий татусь.
За інформацією видання E! Online, свою донечку подружжя назвало в честь бабусі Купера – Бетсі Олдрідж-Конад, яка померла минулого місяця.
"Моя бабуся дуже багато значила як для мене, так і для Скарлетт. Зараз ми просто переповнені радістю, важко уявити більш щасливий стан... Ми з нетерпінням чекаємо можливості повернутися додому і провести якомога більше часу разом в новому складі", – розповів Гефнер в інтерв'ю виданню.
Нагадаємо, що Купер Гефнер та Скарлетт Бірн одружились у листопаді 2019 року, щоправда заручини зірок відбулись ще у 2015 році. Про очікування первістка щасливе подружжя повідомило публіку у березні 2020 року, в розпал пандемії коронавірусу. До останнього пара не розкривала стать малюка та інших деталей.