Син засновника еротичного журналу Playboy Купер Гефнер вперше став батьком. Його дружина Скарлетт Бірн народила донечку. Радісна подія відбулась 24 серпня, про що повідомив сам чоловік в мережі.

На своїй інстаграм-сторінці 28-річний Купер Гефнер залишив миловидне фото, на якому мічно обіймає та цілує кохану дружину і новонароджену доньку. Пологи відбулись у Лос-Анджелесі.

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О 17:23 Скарлетт і я привітали нашу дочку Бетсі Роуз Гефнер. Ми переповнені вдячністю, любов'ю і радістю,

– написав у своєму дописі щасливий татусь.

За інформацією видання E! Online, свою донечку подружжя назвало в честь бабусі Купера – Бетсі Олдрідж-Конад, яка померла минулого місяця.

"Моя бабуся дуже багато значила як для мене, так і для Скарлетт. Зараз ми просто переповнені радістю, важко уявити більш щасливий стан... Ми з нетерпінням чекаємо можливості повернутися додому і провести якомога більше часу разом в новому складі", – розповів Гефнер в інтерв'ю виданню.

Нагадаємо, що Купер Гефнер та Скарлетт Бірн одружились у листопаді 2019 року, щоправда заручини зірок відбулись ще у 2015 році. Про очікування первістка щасливе подружжя повідомило публіку у березні 2020 року, в розпал пандемії коронавірусу. До останнього пара не розкривала стать малюка та інших деталей.