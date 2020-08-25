Сын основателя эротического журнала Playboy Купер Хефнер впервые стал отцом. Его жена Скарлетт Бирн родила дочь. Радостное событие произошло 24 августа, о чем сообщил сам мужчина в сети.

На своей инстаграм-странице 28-летний Купер Хефнер оставил миловидное фото, на котором крепко обнимает и целует любимую жену и новорожденную дочь. Роды состоялись в Лос-Анджелесе.

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В 17:23 Скарлетт и я поприветствовали нашу дочь Бетси Роуз Хефнер. Мы переполнены благодарностью, любовью и радостью,

– написал в своей заметке счастливый отец.

По информации издания E! Online, свою дочь супруги назвали в честь бабушки Купера – Бетси Олдридж-Конад, которая умерла в прошлом месяце.

"Моя бабушка очень много значила как для меня, так и для Скарлетт. Сейчас мы просто переполнены радостью, трудно представить более счастливое состояние... Мы с нетерпением ждем возможности вернуться домой и провести как можно больше времени вместе в новом составе", – рассказал Хефнер в интервью изданию.

Напомним, что Купер Хефнер и Скарлетт Бирн поженились в ноябре 2019 года, правда помолвка звезд состоялась еще в 2015 году. Об ожидании первенца счастливые супруги сообщили публике в марте 2020 года, в разгар пандемии коронавируса. До последнего пара не раскрывала пол малыша и другие детали.