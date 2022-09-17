24 канал зібрав найкращі туторіали, які допоможуть створити ефект сонних очей та підкреслити загадковість, чи навпаки, бунтарство вашого образу.

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"Sleepy eyes" мають подібність з популярним трендом "очі сирени", виступаючи альтернативою для небезпечного та фемінного образу.

"Сонні очі" мають не такі гострі переходи та стрілки – натомість тіні та підводка мають на меті опустити повіки та подовжити лінію ока по прямій лінії, не маючи сильного нахилу.

На відміну від "очей сирени", макіяж "sleepy eyes" може бути більш розслабленим та не таким контрольованим. Ви можете навіть розмазати макіяж, чи підкреслити свої синці під очима – все буде працювати на образ заспаної бунтарки, яка йде проти системи.