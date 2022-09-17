24 канал собрал лучшие туториалы, которые помогут создать эффект сонных глаз и подчеркнуть загадочность или наоборот бунтарство вашего образа.

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"Sleepy eyes" имеют сходство с популярным трендом "глаза сирены", выступая альтернативой для опасного и феминного образа.

"Сонные глаза" имеют не столь острые переходы и стрелки – вместо этого тени и подводка имеют цель опустить веки и удлинить линию глаза по прямой линии, не имея сильного наклона.

В отличие от "глаз сирены", макияж "sleepy eyes" может быть более расслабленным и не таким контролируемым. Вы можете даже размазать макияж или подчеркнуть свои синяки под глазами – все будет работать на образ заспанной бунтарки, которая идет против системы.